https://uz.sputniknews.ru/20221226/kolokoltsev-zayavil-o-roste-chisla-prestupleniy-s-narkotikami-sredi-migrantov-31053242.html
Колокольцев заявил о росте числа преступлений с наркотиками среди мигрантов
Колокольцев заявил о росте числа преступлений с наркотиками среди мигрантов
Глава МВД России заявил о необходимости ужесточения контроля в связи с ростом незаконного оборота наркотиков.
2022-12-26T17:11+0500
2022-12-26T17:11+0500
2022-12-26T18:27+0500
миграция
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преступление
наркотики
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ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Рост преступности среди мигрантов фиксируется в России, около 80% из криминальных деяний связаны с незаконным оборотом наркотиков, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.Он отметил, что 16 ведомств в России - бенефициары труда мигрантов, но общество тем не менее "спрашивает за данный участок" только с МВД.Также Колокольцев добавил, что по линии ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны.
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колокольцев заявил о росте числа преступлений с наркотиками среди мигрантов глава мвд россии заявил о необходимости ужесточения контроля в связи с ростом незаконного оборота наркотиков
колокольцев заявил о росте числа преступлений с наркотиками среди мигрантов глава мвд россии заявил о необходимости ужесточения контроля в связи с ростом незаконного оборота наркотиков
Колокольцев заявил о росте числа преступлений с наркотиками среди мигрантов
17:11 26.12.2022 (обновлено: 18:27 26.12.2022)
Глава МВД России заявил о необходимости ужесточения контроля в связи с ростом незаконного оборота наркотиков.
ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik.
Рост преступности среди мигрантов фиксируется в России, около 80% из криминальных деяний связаны с незаконным оборотом наркотиков, заявил
глава МВД России Владимир Колокольцев.
"Работы нам предстоит еще много. Хотя бы взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений, 80% среди всех уголовно наказуемых деяний – это незаконный оборот наркотиков. Здесь нам необходимо ужесточить контроль", - сказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета, его слова приводятся на сайте ведомства.
Он отметил, что 16 ведомств в России - бенефициары труда мигрантов, но общество тем не менее "спрашивает за данный участок" только с МВД.
Также Колокольцев добавил, что по линии ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны.
"Прошу обратить внимание на данный участок представителей других ведомств и работодателей", - заявил министр.