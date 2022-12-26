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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20221226/kolokoltsev-zayavil-o-roste-chisla-prestupleniy-s-narkotikami-sredi-migrantov-31053242.html
Колокольцев заявил о росте числа преступлений с наркотиками среди мигрантов
Колокольцев заявил о росте числа преступлений с наркотиками среди мигрантов
Глава МВД России заявил о необходимости ужесточения контроля в связи с ростом незаконного оборота наркотиков.
2022-12-26T17:11+0500
2022-12-26T18:27+0500
миграция
мигрант
мигранты
мвд
мвд россии
преступление
наркотики
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ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Рост преступности среди мигрантов фиксируется в России, около 80% из криминальных деяний связаны с незаконным оборотом наркотиков, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.Он отметил, что 16 ведомств в России - бенефициары труда мигрантов, но общество тем не менее "спрашивает за данный участок" только с МВД.Также Колокольцев добавил, что по линии ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны.
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колокольцев заявил о росте числа преступлений с наркотиками среди мигрантов глава мвд россии заявил о необходимости ужесточения контроля в связи с ростом незаконного оборота наркотиков
колокольцев заявил о росте числа преступлений с наркотиками среди мигрантов глава мвд россии заявил о необходимости ужесточения контроля в связи с ростом незаконного оборота наркотиков

Колокольцев заявил о росте числа преступлений с наркотиками среди мигрантов

17:11 26.12.2022 (обновлено: 18:27 26.12.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ.
 Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Глава МВД России заявил о необходимости ужесточения контроля в связи с ростом незаконного оборота наркотиков.
ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Рост преступности среди мигрантов фиксируется в России, около 80% из криминальных деяний связаны с незаконным оборотом наркотиков, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.
"Работы нам предстоит еще много. Хотя бы взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений, 80% среди всех уголовно наказуемых деяний – это незаконный оборот наркотиков. Здесь нам необходимо ужесточить контроль", - сказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета, его слова приводятся на сайте ведомства.
Он отметил, что 16 ведомств в России - бенефициары труда мигрантов, но общество тем не менее "спрашивает за данный участок" только с МВД.
Также Колокольцев добавил, что по линии ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны.
"Прошу обратить внимание на данный участок представителей других ведомств и работодателей", - заявил министр.
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