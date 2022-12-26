https://uz.sputniknews.ru/20221226/kolokoltsev-zayavil-o-roste-chisla-prestupleniy-s-narkotikami-sredi-migrantov-31053242.html

Колокольцев заявил о росте числа преступлений с наркотиками среди мигрантов

Колокольцев заявил о росте числа преступлений с наркотиками среди мигрантов

Глава МВД России заявил о необходимости ужесточения контроля в связи с ростом незаконного оборота наркотиков.

2022-12-26T17:11+0500

2022-12-26T17:11+0500

2022-12-26T18:27+0500

миграция

мигрант

мигранты

мвд

мвд россии

преступление

наркотики

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ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Рост преступности среди мигрантов фиксируется в России, около 80% из криминальных деяний связаны с незаконным оборотом наркотиков, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.Он отметил, что 16 ведомств в России - бенефициары труда мигрантов, но общество тем не менее "спрашивает за данный участок" только с МВД.Также Колокольцев добавил, что по линии ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны.

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колокольцев заявил о росте числа преступлений с наркотиками среди мигрантов глава мвд россии заявил о необходимости ужесточения контроля в связи с ростом незаконного оборота наркотиков