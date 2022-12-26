Мирзиёев принял участие в неформальном саммите СНГ – фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, прошедшей по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина в городе Санкт-Петербурге.
Неформальная встреча глав государств СНГ прошла в Санкт-Петербурге.
ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге по инициативе российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на традиционной неформальной встрече лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств.
© Sputnik / Алексей Даничев/
Известно, что в саммите также участвовали президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, прошедшей по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина в городе Санкт-Петербурге.
В ходе встречи были подведены итоги взаимодействия в текущем году и обсуждены приоритетные задачи на предстоящий 2023 год. Также главы государств обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.