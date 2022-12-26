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Мирзиёев принял участие в неформальном саммите СНГ – фото
Мирзиёев принял участие в неформальном саммите СНГ – фото
Неформальная встреча глав государств СНГ прошла в Санкт-Петербурге.
2022-12-26T19:25+0500
2022-12-26T19:25+0500
политика
шавкат мирзиёев
снг
саммит
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ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге по инициативе российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Известно, что в саммите также участвовали президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Армении Никол Пашинян.В ходе встречи были подведены итоги взаимодействия в текущем году и обсуждены приоритетные задачи на предстоящий 2023 год. Также главы государств обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.
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мирзиёев принял участие в неформальном саммите снг фото неформальная встреча глав государств снг прошла в санкт петербурге
мирзиёев принял участие в неформальном саммите снг фото неформальная встреча глав государств снг прошла в санкт петербурге

Мирзиёев принял участие в неформальном саммите СНГ – фото

19:25 26.12.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, прошедшей по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина в городе Санкт-Петербурге.
Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, прошедшей по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина в городе Санкт-Петербурге. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Неформальная встреча глав государств СНГ прошла в Санкт-Петербурге.
ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге по инициативе российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на традиционной неформальной встрече лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств.
 Президент РФ Владимир Путин на традиционной неформальной встрече лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2022
© Sputnik / Алексей Даничев
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Известно, что в саммите также участвовали президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, прошедшей по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина в городе Санкт-Петербурге.
Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, прошедшей по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина в городе Санкт-Петербурге. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи были подведены итоги взаимодействия в текущем году и обсуждены приоритетные задачи на предстоящий 2023 год. Также главы государств обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.
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