https://uz.sputniknews.ru/20221226/mirziyoev-prinyal-uchastie-v-neformalnom-sammite-sng--foto-31059942.html

Мирзиёев принял участие в неформальном саммите СНГ – фото

Мирзиёев принял участие в неформальном саммите СНГ – фото

Неформальная встреча глав государств СНГ прошла в Санкт-Петербурге.

2022-12-26T19:25+0500

2022-12-26T19:25+0500

2022-12-26T19:25+0500

политика

шавкат мирзиёев

снг

саммит

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ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге по инициативе российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Известно, что в саммите также участвовали президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Армении Никол Пашинян.В ходе встречи были подведены итоги взаимодействия в текущем году и обсуждены приоритетные задачи на предстоящий 2023 год. Также главы государств обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.

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мирзиёев принял участие в неформальном саммите снг фото неформальная встреча глав государств снг прошла в санкт петербурге