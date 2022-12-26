https://uz.sputniknews.ru/20221226/o-kakix-podarkax-mechtayut-uzbekistantsy---video-31052698.html

О каких подарках мечтают узбекистанцы - видео

О каких подарках мечтают узбекистанцы - видео

Жители Ташкента рассказали корреспонденту Sputnik, как планируют отмечать Новый год и какие подарки хотели бы получить. 26.12.2022, Sputnik Узбекистан

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видео

новый год

праздник

опрос

подарки

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Новый Год все ближе и ближе, а значит, вопрос выбора подарков и формата праздника становится все более актуальным. Команда Sputnik решила пообщаться с ташкентцами о том, какие подарки они хотели бы получить 31 декабря и с кем планируют отмечать праздник. Подробнее - в нашем видео.

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новый год, праздник, опрос, подарки, видео