https://uz.sputniknews.ru/20221226/o-kakix-podarkax-mechtayut-uzbekistantsy---video-31052698.html
О каких подарках мечтают узбекистанцы - видео
О каких подарках мечтают узбекистанцы - видео
Жители Ташкента рассказали корреспонденту Sputnik, как планируют отмечать Новый год и какие подарки хотели бы получить. 26.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-26T22:03+0500
2022-12-26T22:03+0500
2022-12-26T22:03+0500
видео
новый год
праздник
опрос
подарки
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Новый Год все ближе и ближе, а значит, вопрос выбора подарков и формата праздника становится все более актуальным. Команда Sputnik решила пообщаться с ташкентцами о том, какие подарки они хотели бы получить 31 декабря и с кем планируют отмечать праздник. Подробнее - в нашем видео.
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новый год, праздник, опрос, подарки, видео
новый год, праздник, опрос, подарки, видео
О каких подарках мечтают узбекистанцы - видео
Жители Ташкента рассказали корреспонденту Sputnik, как планируют отмечать Новый год и какие подарки хотели бы получить.
Новый Год все ближе и ближе, а значит, вопрос выбора подарков и формата праздника становится все более актуальным.
Команда Sputnik
решила пообщаться с ташкентцами о том, какие подарки они хотели бы получить 31 декабря и с кем планируют отмечать праздник. Подробнее - в нашем видео
.