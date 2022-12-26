https://uz.sputniknews.ru/20221226/rasshatyvat-budut-vsex-chto-zapad-gotovit-postsovetskim-stranam-31053924.html

Расшатывать будут всех: что Запад готовит постсоветским странам

Расшатывать будут всех: что Запад готовит постсоветским странам

Последние восемь лет только усилили страхи постсоветских элит, что, если так пойдет и дальше, их страны просто засосут центростремительные силы, набирающие мощь вокруг Москвы – и большой вопрос, чем в итоге дело кончится.

2022-12-26T20:23+0500

2022-12-26T20:23+0500

2022-12-26T20:23+0500

колумнисты

россия

постсоветское пространство

прибалтика

запад

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Как ни покажется странным, но главным событием 2022 года для постсоветского пространства стала вовсе не российская спецоперация на Украине. Куда важнее, что в уходящем году перед всеми – абсолютно всеми – странами, некогда входившими в состав Союза Советских Социалистических Республик, максимально ясно проявилась уготованная им судьба. Уготованная Западом.И она не имеет ничего общего с теми местами благостными, а местами циничными картинами, которые рисовали себе в своем воображении соседи России предыдущие тридцать лет. Все намного проще, печальнее – и страшнее.Политологи классифицируют постсоветские государства по огромному количеству критериев. Одним из самых популярных является степень их близости и дружественности Москве: ну очевидно же, что Прибалтика – это одно, Беларусь – совсем другое, а Узбекистан – третье.Но на самом деле данный подход, по существу, ошибочен, поскольку все четырнадцать бывших союзных республик по отношению к пятнадцатой – России – последние три десятилетия основывали свою политику на одних и тех же принципах. Их было два: получать максимальные экономические выгоды от сотрудничества с Россией и выдерживать политическую дистанцию с Москвой.А дальше уже шли национальные тонкости – от прибалтов, которые проводили откровенно антироссийскую политику под лозунгом "Все равно вам деваться некуда без нашего транзита", до подчеркнутой многовекторности даже самых дружественных России стран.Причин такого положения дел было несколько. Для начала надо иметь в виду, что элиты абсолютно любого государства лично горячо заинтересованы в сохранении хотя бы формального суверенитета своих стран – ну просто потому, что, конечно, приятнее быть государственными элитами, а не элитами одного из множества регионов. И разумеется, что соседняя страна, которую они рассматривают как бывшую метрополию, воспринимается ими как угроза в этом смысле.Кроме того, в постсоветской истории огромную роль играло притяжение Запада, которому Россия безнадежно проигрывала в сравнении. Это притяжение было и политическим, и экономическим, и культурным, и чисто эстетическим. Так что, так или иначе, на двух стульях в отношениях с Москвой сидели абсолютно все постсоветские столицы.Данные опасения российских соседей только обострились в последние годы. Москва окончательно вернулась в статус великой державы, начала активно заниматься развитием интеграционных процессов в Евразии (что действительно отвечает объективным интересам всех стран региона – к этому подталкивает сама жизнь), а потом и вовсе прямо заявила, что постсоветское пространство входит в сферу ее жизненных интересов. И все это сопровождалось Крымом 2014 года, войной в Донбассе, а теперь и российской СВО.В Штатах хотят запретить слово "американец"В общем, последние восемь лет только усилили страхи постсоветских элит, что, если так пойдет и дальше, их страны просто засосут центростремительные силы, набирающие мощь вокруг Москвы – и большой вопрос, чем в итоге дело кончится. Их ответом стало усиление многовекторности и балансирование между разными геополитическими центрами, включая Китай и Турцию. Но безусловно, в качестве главного противовеса России большинство ее соседей использовали США и Европу.Если смотреть на ситуацию отстраненно, эти опасения, логику и принимавшиеся решения можно понять. Вот только 2022 год показал, что страны, сделавшие свою главную ставку на Запад, совершили роковую ошибку. Да и у остальных, старающихся выдерживать равновесие и равноудаленность от геополитических мастодонтов, положение не многим легче.Суть в том, что постсоветские страны переоценило хитроумность и гуманизм Запада. Они-то рассчитывали (кстати, как и Россия до определенного времени) на сложные геополитические многоходовки и тонкую внешнеполитическую игру, а все оказалось куда проще и грубее. Запад вошел с Россией в мертвый клинч и сделал ставку на самые очевидные и жестокие методы: если не удается дестабилизировать противника изнутри, надо поджечь его периметр, его соседей.За этот год мы увидели обострение армяно-азербайджанского конфликта и пограничные стычки между Таджикистаном и Кыргызстаном, террористическую атаку в Казахстане и антироссийскую воинственность Молдавии. Про то, что прибалтийские элиты, как безоговорочно преданные Вашингтону вассалы, бросили свои экономики в топку борьбы с Россией, на подобном фоне можно даже не упоминать – а ведь и там идет работа по военной линии.В общем, боевые действия на Украине получили в 2022 году чрезвычайно "красочное" обрамление. И западные "уши" во всех этих событиях либо торчат совершенно открыто, либо слегка замаскированы.И нет сомнений, что дальше будет только хуже. Расшатывать будут абсолютно всех, используя любые рычаги.В самом трудном положении находятся страны, которыми руководят креатуры атлантистов – три прибалтийских республики, Украина, Молдова, и кое-кто еще. Им грозит тотальное принесение в жертву на алтарь борьбы с Россией. Но и у остальных государств ситуация немногим легче, потому что уязвимости имеются у всех – и они будут использованы Западом для поджигания этих стран, просто с целью организовать России проблемы по всему периметру ее границы.Похоже, руководители значительной части постсоветских государств осознали, что фактически их страны оказались в положении канатоходцев, идущих по канату через пропасть. Во всяком случае решения и действия – и внутренние, и внешнеполитические – многих из них в уходящем году были крайне взвешенными и осторожными.Ну, а наиболее наглядным примером может служить Минск, который после многих лет уклонения от слишком тесных объятий с Москвой теперь фактически встал с ней плечом к плечу. Очевидно, что Александр Лукашенко точно знает, насколько ужасная судьба уготовлена его стране Западом – и единственным шансом избежать ее является союз Беларуси с Россией.Хочется верить, что в 2023 году к той же мысли придут и главы других постсоветских государств.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Читайте также: Блондинка вне закона: Европа пытается сбежать от Вашингтона

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россия, постсоветское пространство, прибалтика, запад