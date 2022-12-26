https://uz.sputniknews.ru/20221226/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-sankt-peterburg-s-rabochim-vizitom-31049168.html

Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом

Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом

В аэропорту главу Узбекистана встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.

2022-12-26T16:11+0500

2022-12-26T16:11+0500

2022-12-26T16:34+0500

политика

санкт-петербург

шавкат мирзиёев

визит

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ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В международном аэропорту "Пулково" узбекистанского лидера встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.Сегодня Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Содружества Независимых Государств. Известно, что в повестку мероприятия включены актуальные вопросы расширения многостороннего сотрудничества в рамках организации.

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шавкат мирзиёев прибыл в санкт петербург с рабочим визитом в аэропорту главу узбекистана встретили губернатор санкт петербурга александр беглов и другие официальные лица