https://uz.sputniknews.ru/20221226/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-sankt-peterburg-s-rabochim-vizitom-31049168.html
Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом
Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом
В аэропорту главу Узбекистана встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.
2022-12-26T16:11+0500
2022-12-26T16:11+0500
2022-12-26T16:34+0500
политика
санкт-петербург
шавкат мирзиёев
визит
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ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В международном аэропорту "Пулково" узбекистанского лидера встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.Сегодня Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Содружества Независимых Государств. Известно, что в повестку мероприятия включены актуальные вопросы расширения многостороннего сотрудничества в рамках организации.
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шавкат мирзиёев прибыл в санкт петербург с рабочим визитом в аэропорту главу узбекистана встретили губернатор санкт петербурга александр беглов и другие официальные лица
шавкат мирзиёев прибыл в санкт петербург с рабочим визитом в аэропорту главу узбекистана встретили губернатор санкт петербурга александр беглов и другие официальные лица
Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом
16:11 26.12.2022 (обновлено: 16:34 26.12.2022)
В аэропорту главу Узбекистана встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург в понедельник. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
В международном аэропорту "Пулково" узбекистанского лидера встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.
Сегодня Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Содружества Независимых Государств. Известно, что в повестку мероприятия включены актуальные вопросы расширения многостороннего сотрудничества в рамках организации.