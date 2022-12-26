https://uz.sputniknews.ru/20221226/stoimost-novogodnego-stola-v-uzbekistane--infografika-31059464.html
Стоимость новогоднего стола в Узбекистане – инфографика
Стоимость новогоднего стола в Узбекистане – инфографика
Жители Узбекистана активно готовятся к встрече Нового года, покупая все необходимые продукты для праздничного стола. Сколько стоит накрыть новогодний стол в республике - смотрите в нашей инфографике.
2022-12-26T21:08+0500
2022-12-26T21:08+0500
2022-12-26T21:08+0500
инфографика
узбекистан
новый год
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2022
Новости
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Sputnik Узбекистан
стоимость новогоднего стола в узбекистане инфографика жители узбекистана активно готовятся к встрече нового года покупая все необходимые продукты для праздничного стола сколько стоит накрыть новогодний стол в республике смотрите в нашей инфографике
стоимость новогоднего стола в узбекистане инфографика жители узбекистана активно готовятся к встрече нового года покупая все необходимые продукты для праздничного стола сколько стоит накрыть новогодний стол в республике смотрите в нашей инфографике
Стоимость новогоднего стола в Узбекистане – инфографика
Жители Узбекистана активно готовятся к встрече Нового года, покупая все необходимые продукты для праздничного стола. Сколько стоит накрыть новогодний стол в республике - смотрите в нашей инфографике.