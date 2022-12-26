Стоимость новогоднего стола в Узбекистане – инфографика

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Жители Узбекистана активно готовятся к встрече Нового года, покупая все необходимые продукты для праздничного стола. Сколько стоит накрыть новогодний стол в республике - смотрите в нашей инфографике.