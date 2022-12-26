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https://uz.sputniknews.ru/20221226/v-surxandarinskoy-oblasti-naznachen-novyy-xokim-31040323.html
В Сурхандарьинской области назначен новый хоким
В Сурхандарьинской области назначен новый хоким
Прежний глава региона Тура Боболов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
2022-12-26T13:59+0500
2022-12-26T13:59+0500
политика
сурхандарьинская область
хоким
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ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев назначил нового и.о. хокима Сурхандарьинской области. Им стал Улугбек Бердикобилович Косимов, сообщает пресс-служба главы государства.Ранее он занимал должность прокурора города Ташкента.Прежний глава региона Тура Абдиевич Боболов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.Боболов стал исполняющим обязанности хокима Сурхандарьинской области в мае 2019 года, а в январе 2020 года был официально утвержден в должности.
сурхандарьинская область
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узбекистан сурхандарьинская область исполняющий обязанности хокима улугбек косимов прокурор ташкента тура боболов освобожден от должности
узбекистан сурхандарьинская область исполняющий обязанности хокима улугбек косимов прокурор ташкента тура боболов освобожден от должности

В Сурхандарьинской области назначен новый хоким

13:59 26.12.2022
© Хокимият Сурхандарьинской областиТура Боболов утвержден хокимом Сурхандарьинской области
Тура Боболов утвержден хокимом Сурхандарьинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2022
© Хокимият Сурхандарьинской области
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Прежний глава региона Тура Боболов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев назначил нового и.о. хокима Сурхандарьинской области. Им стал Улугбек Бердикобилович Косимов, сообщает пресс-служба главы государства.
Ранее он занимал должность прокурора города Ташкента.
Прежний глава региона Тура Абдиевич Боболов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Боболов стал исполняющим обязанности хокима Сурхандарьинской области в мае 2019 года, а в январе 2020 года был официально утвержден в должности.
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