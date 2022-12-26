https://uz.sputniknews.ru/20221226/voennyy-ekspert-rasskazal-kak-novoe-rossiyskoe-orujie-boretsya-s-terminalami-starlink-31052296.html
Военный эксперт рассказал, как новое российское оружие борется с терминалами Starlink
Военный эксперт рассказал, как новое российское оружие борется с терминалами Starlink
Проблема дезертирства в ВСУ с каждым месяцем становится все более сложной.
2022-12-26T19:35+0500
2022-12-26T19:35+0500
2022-12-26T19:35+0500
видео
эксперт
россия
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Именно поэтому главком ВСУ Залужный попросил Зеленского подписать закон, ужесточающий наказание для военных за дезертирство и неисполнение приказа. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. Как участившиеся случаи дезертирства сказываются на боеспособности Украины? Почему не все переданное Украине вооружение оказалось эффективно на фронте? Как новое российское оружие может противостоять сети Starlink? Об этом и многом другом смотрите в нашем видео.
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военный эксперт рассказал как новое российское оружие борется с терминалами starlink проблема дезертирства в всу с каждым месяцем становится все более сложной
военный эксперт рассказал как новое российское оружие борется с терминалами starlink проблема дезертирства в всу с каждым месяцем становится все более сложной
Военный эксперт рассказал, как новое российское оружие борется с терминалами Starlink
Проблема дезертирства в ВСУ с каждым месяцем становится все более сложной.
Именно поэтому главком ВСУ Залужный попросил Зеленского подписать закон, ужесточающий наказание для военных за дезертирство и неисполнение приказа. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.
Как участившиеся случаи дезертирства сказываются на боеспособности Украины? Почему не все переданное Украине вооружение оказалось эффективно на фронте? Как новое российское оружие может противостоять сети Starlink? Об этом и многом другом смотрите в нашем видео.