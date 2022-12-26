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"Взаимодействие между странами развивается успешно" - Путин
"Взаимодействие между странами развивается успешно" - Путин
Страны Содружества активно переходят на национальные валюты и работают над импортозамещением и технологическим суверенитетом, заявил на неформальном саммите СНГ Владимир Путин.
2022-12-26T17:57+0500
2022-12-26T17:57+0500
2022-12-26T18:11+0500
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владимир путин
снг
саммит
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ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Многоплановое взаимодействие между странами Содружества Независимых Государств в 2022 году развивалось успешно, заявил в приветственной речи на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин. Государства активно развивают сотрудничество в финансовой и технологической сфере, работают над импортозамещением, подчеркнул президент России.Еще одно ключевое направление взаимодействия – поддержание безопасности и стабильности в евразийском регионе, где вызовы и угрозы продолжают расти. Между участниками Содружества также возникают разногласия, но страны стремятся решать их сообща, отметил российский президент.Народы СНГ связывает общая история, переплетение культур и традиций, а также русский язык как язык межнационального общения, отметил Владимир Путин."Углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов наших стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств Содружества и укреплять региональную стабильность и безопасность", - сказал российский президент.
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неформальный саммит снг санкт-петербург владимир путин взаимодействие товарооборот импортозамещение технологический суверенитет безопасность борьба с терроризмом преступностью оборотом наркотиков коррупцией
неформальный саммит снг санкт-петербург владимир путин взаимодействие товарооборот импортозамещение технологический суверенитет безопасность борьба с терроризмом преступностью оборотом наркотиков коррупцией
"Взаимодействие между странами развивается успешно" - Путин
17:57 26.12.2022 (обновлено: 18:11 26.12.2022)
Страны Содружества активно переходят на национальные валюты и работают над импортозамещением и технологическим суверенитетом, заявил на неформальном саммите СНГ Владимир Путин.
ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Многоплановое взаимодействие между странами Содружества Независимых Государств в 2022 году развивалось успешно, заявил в приветственной речи на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин.
"Многоплановое взаимодействие между нашими странами развивалось успешно. Это подтверждает устойчивый рост товарооборота между нами и России со всеми странами СНГ. За январь-октябрь он увеличился на 6,6% до $81,5 млрд и есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет 100 млрд", - отметил он.
Государства активно развивают сотрудничество в финансовой и технологической сфере, работают над импортозамещением, подчеркнул президент России.
"Страны СНГ стали более активно переходить во взаимных расчетах на национальные валюты. По линии Содружества предпринимались скоординированные усилия по переходу на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета, независимости и наращивание совместного промышленного производства и научного потенциала", - отметил он.
Еще одно ключевое направление взаимодействия – поддержание безопасности и стабильности в евразийском регионе, где вызовы и угрозы продолжают расти. Между участниками Содружества также возникают разногласия, но страны стремятся решать их сообща, отметил российский президент.
"Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать, и даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие. Именно в таком конструктивном ключе страны Содружества взаимодействуют по вопросам борьбы с терроризмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией", - подчеркнул он.
Народы СНГ связывает общая история, переплетение культур и традиций, а также русский язык как язык межнационального общения, отметил Владимир Путин.
"Углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов наших стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств Содружества и укреплять региональную стабильность и безопасность", - сказал российский президент.