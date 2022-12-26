https://uz.sputniknews.ru/20221226/vzaimodeystvie-mejdu-stranami-razvivaetsya-uspeshno---putin-31055613.html

"Взаимодействие между странами развивается успешно" - Путин

"Взаимодействие между странами развивается успешно" - Путин

Страны Содружества активно переходят на национальные валюты и работают над импортозамещением и технологическим суверенитетом, заявил на неформальном саммите СНГ Владимир Путин.

2022-12-26T17:57+0500

2022-12-26T17:57+0500

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россия

владимир путин

снг

саммит

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ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Многоплановое взаимодействие между странами Содружества Независимых Государств в 2022 году развивалось успешно, заявил в приветственной речи на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин. Государства активно развивают сотрудничество в финансовой и технологической сфере, работают над импортозамещением, подчеркнул президент России.Еще одно ключевое направление взаимодействия – поддержание безопасности и стабильности в евразийском регионе, где вызовы и угрозы продолжают расти. Между участниками Содружества также возникают разногласия, но страны стремятся решать их сообща, отметил российский президент.Народы СНГ связывает общая история, переплетение культур и традиций, а также русский язык как язык межнационального общения, отметил Владимир Путин."Углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов наших стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств Содружества и укреплять региональную стабильность и безопасность", - сказал российский президент.

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