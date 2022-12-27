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Северная Корея: зимние пейзажи самой закрытой страны мира
Северная Корея: зимние пейзажи самой закрытой страны мира
Как выглядят улицы столицы одной из самых загадочных и закрытых стран мира этой зимой - смотрите в нашей фотоленте.
2022-12-27T21:15+0500
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северная корея
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северная корея зимние пейзажи из самой закрытой страны мира как выглядят улицы пхеньяна этой зимой смотрите в нашей фотоленте как выглядят улицы столицы одной из самых загадочных и закрытых стран мира этой зимой кндр фото
северная корея зимние пейзажи из самой закрытой страны мира как выглядят улицы пхеньяна этой зимой смотрите в нашей фотоленте как выглядят улицы столицы одной из самых загадочных и закрытых стран мира этой зимой кндр фото

Северная Корея: зимние пейзажи самой закрытой страны мира

21:15 27.12.2022
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Как выглядят улицы столицы одной из самых загадочных и закрытых стран мира этой зимой - смотрите в нашей фотоленте.
© AFP 2022 / Kim Won Jin

Автобус проезжает по улице в центре Пхеньяна.

Автобус проезжает по улице в центре Пхеньяна. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AFP 2022 / Kim Won Jin

Автобус проезжает по улице в центре Пхеньяна.

© AFP 2022 / Kim Won Jin

Люди прогуливаются по центру Пхеньяна.

Люди прогуливаются по центру Пхеньяна. - Sputnik Узбекистан
2/10
© AFP 2022 / Kim Won Jin

Люди прогуливаются по центру Пхеньяна.

© AFP 2022 / Kim Won Jin

Люди посещают холм Мансу, чтобы выразить свое почтение перед статуями покойных северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, по случаю 11-й годовщины смерти Ким Чен Ира.

Люди посещают холм Мансу, чтобы выразить свое почтение перед статуями покойных северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, по случаю 11-й годовщины смерти Ким Чен Ира. - Sputnik Узбекистан
3/10
© AFP 2022 / Kim Won Jin

Люди посещают холм Мансу, чтобы выразить свое почтение перед статуями покойных северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, по случаю 11-й годовщины смерти Ким Чен Ира.

© AFP 2022 / Kim Won Jin

Снегоочиститель чистит улицы столицы КНДР после первого снегопада.

Снегоочиститель чистит улицы столицы КНДР после первого снегопада. - Sputnik Узбекистан
4/10
© AFP 2022 / Kim Won Jin

Снегоочиститель чистит улицы столицы КНДР после первого снегопада.

© AFP 2022 / Kim Won Jin

Жители Пхеньяна.

Жители Пхеньяна. - Sputnik Узбекистан
5/10
© AFP 2022 / Kim Won Jin

Жители Пхеньяна.

© AFP 2022 / Kim Won Jin

Женщина с ребенком на улицах Пхеньяна.

Женщина с ребенком на улицах Пхеньяна. - Sputnik Узбекистан
6/10
© AFP 2022 / Kim Won Jin

Женщина с ребенком на улицах Пхеньяна.

© AP Photo / Cha Song Ho

Приспущенные государственные флаги по случаю 11-й годовщины смерти Ким Чен Ира.

Приспущенные государственные флаги по случаю 11-й годовщины смерти Ким Чен Ира. - Sputnik Узбекистан
7/10
© AP Photo / Cha Song Ho

Приспущенные государственные флаги по случаю 11-й годовщины смерти Ким Чен Ира.

© AFP 2022 / Kim Won Jin

Горожане гуляют после первого снегопада, выпавшего 3 декабря.

Горожане гуляют после первого снегопада, выпавшего 3 декабря. - Sputnik Узбекистан
8/10
© AFP 2022 / Kim Won Jin

Горожане гуляют после первого снегопада, выпавшего 3 декабря.

© AFP 2022 / Kim Won Jin

Снежные улицы Пхеньяна.

Снежные улицы Пхеньяна. - Sputnik Узбекистан
9/10
© AFP 2022 / Kim Won Jin

Снежные улицы Пхеньяна.

© AP Photo / Cha Song Ho

Люди кланяются и отдают почтение на холме Мансу.

Люди кланяются и отдают почтение на холме Мансу. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Cha Song Ho

Люди кланяются и отдают почтение на холме Мансу.

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