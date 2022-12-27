https://uz.sputniknews.ru/20221227/31085929.html
Северная Корея: зимние пейзажи самой закрытой страны мира
Северная Корея: зимние пейзажи самой закрытой страны мира
Как выглядят улицы столицы одной из самых загадочных и закрытых стран мира этой зимой - смотрите в нашей фотоленте.
2022-12-27T21:15+0500
2022-12-27T21:15+0500
2022-12-27T21:15+0500
фото
северная корея
пхеньян
зима
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/1b/31086097_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_075f83364a843d1e3a44a07b5260ffad.jpg
северная корея
пхеньян
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/1b/31086097_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c6d1f7096b1974b07bf25feb0a4d2d35.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
северная корея зимние пейзажи из самой закрытой страны мира как выглядят улицы пхеньяна этой зимой смотрите в нашей фотоленте как выглядят улицы столицы одной из самых загадочных и закрытых стран мира этой зимой кндр фото
северная корея зимние пейзажи из самой закрытой страны мира как выглядят улицы пхеньяна этой зимой смотрите в нашей фотоленте как выглядят улицы столицы одной из самых загадочных и закрытых стран мира этой зимой кндр фото
Северная Корея: зимние пейзажи самой закрытой страны мира
Как выглядят улицы столицы одной из самых загадочных и закрытых стран мира этой зимой - смотрите в нашей фотоленте.
© AFP 2022 / Kim Won Jin
Автобус проезжает по улице в центре Пхеньяна.
Автобус проезжает по улице в центре Пхеньяна.
© AFP 2022 / Kim Won Jin
Люди прогуливаются по центру Пхеньяна.
Люди прогуливаются по центру Пхеньяна.
© AFP 2022 / Kim Won Jin
Люди посещают холм Мансу, чтобы выразить свое почтение перед статуями покойных северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, по случаю 11-й годовщины смерти Ким Чен Ира.
Люди посещают холм Мансу, чтобы выразить свое почтение перед статуями покойных северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, по случаю 11-й годовщины смерти Ким Чен Ира.
© AFP 2022 / Kim Won Jin
Снегоочиститель чистит улицы столицы КНДР после первого снегопада.
Снегоочиститель чистит улицы столицы КНДР после первого снегопада.
© AFP 2022 / Kim Won Jin
Жители Пхеньяна.
© AFP 2022 / Kim Won Jin
Женщина с ребенком на улицах Пхеньяна.
Женщина с ребенком на улицах Пхеньяна.
© AP Photo / Cha Song Ho
Приспущенные государственные флаги по случаю 11-й годовщины смерти Ким Чен Ира.
Приспущенные государственные флаги по случаю 11-й годовщины смерти Ким Чен Ира.
© AFP 2022 / Kim Won Jin
Горожане гуляют после первого снегопада, выпавшего 3 декабря.
Горожане гуляют после первого снегопада, выпавшего 3 декабря.
© AFP 2022 / Kim Won Jin
Снежные улицы Пхеньяна.
© AP Photo / Cha Song Ho
Люди кланяются и отдают почтение на холме Мансу.
Люди кланяются и отдают почтение на холме Мансу.