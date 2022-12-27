https://uz.sputniknews.ru/20221227/bobonov-vtoroy-god-podryad-vozglavlyaet-mirovoy-reyting-dzyudoistov-31062165.html
Бобонов второй год подряд возглавляет мировой рейтинг дзюдоистов
Бобонов второй год подряд возглавляет мировой рейтинг дзюдоистов
Международная федерация дзюдо наградит узбекистанца денежным призом в размере $10 тыс.
2022-12-27T09:05+0500
2022-12-27T09:05+0500
2022-12-27T09:05+0500
спорт
дзюдо
рейтинг
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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Узбекистанский дзюдоист Давлат Бобонов завершил этот сезон на первой строчке мирового рейтинга. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Обновлённая рейтинговая таблица дзюдоистов мира была опубликована после соревнований "Мастерс" в Израиле. Бобонов выступает в весовой категории до 90 кг и уже второй год подряд занимает первое место в мировом рейтинге лучших дзюдоистов.По сообщению пресс-службы, за первое место Международная федерация дзюдо наградит узбекистанца денежным призом в размере $10 тыс. Также известно, что, согласно опубликованной таблице, Диёра Келдиёрова (-52 кг) опустилась на четвертую строчку. Ахадов и Юлдошев, выступающие в весе до 73 кг, в свою очередь, улучшили позиции в мировом рейтинге.
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MIA „Rosiya Segodnya“
бобонов второй год подряд занимает первое место в мировом рейтинге дзюдоистов международная федерация дзюдо наградит узбекистанца денежным призом в размере $10 тыс долларов
бобонов второй год подряд занимает первое место в мировом рейтинге дзюдоистов международная федерация дзюдо наградит узбекистанца денежным призом в размере $10 тыс долларов
Бобонов второй год подряд возглавляет мировой рейтинг дзюдоистов
Международная федерация дзюдо наградит узбекистанца денежным призом в размере $10 тыс.
ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik.
Узбекистанский дзюдоист Давлат Бобонов завершил этот сезон на первой строчке мирового рейтинга. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Обновлённая рейтинговая таблица дзюдоистов мира была опубликована после соревнований "Мастерс" в Израиле. Бобонов выступает в весовой категории до 90 кг и уже второй год подряд занимает первое место в мировом рейтинге лучших дзюдоистов.
По сообщению пресс-службы, за первое место Международная федерация дзюдо наградит узбекистанца денежным призом в размере $10 тыс.
Также известно, что, согласно опубликованной таблице, Диёра Келдиёрова (-52 кг) опустилась на четвертую строчку. Ахадов и Юлдошев, выступающие в весе до 73 кг, в свою очередь, улучшили позиции в мировом рейтинге.