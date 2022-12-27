https://uz.sputniknews.ru/20221227/dietolog-rasskazala-kak-vybrat-rybu-dlya-novogodnego-stola-31062017.html
Диетолог рассказала, как выбрать рыбу для новогоднего стола
Диетолог рассказала, как выбрать рыбу для новогоднего стола
Как правильно выбрать красную рыбу для новогодних блюд - читайте в нашем материале.
2022-12-27T07:01+0500
2022-12-27T07:01+0500
2022-12-27T07:01+0500
это интересно
диетолог
рыба
новый год
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Красная рыба для праздничного стола должна быть не подкрашенной, заявила диетолог Елена Соломатина. Диетолог посоветовала выбирать продукцию известных брендов. По словам Соломатиной, нужно обращать внимание на состав рыбы: чем меньше консервантов, тем натуральнее она. Кроме того, специалист предостерегла от покупки рыбы с высоким содержанием соли, поскольку на новогоднем столе наверняка будут и другие соленые блюда: салат оливье, красная икра, колбасы.Соломатина добавила, что красная рыба очень полезна, поскольку содержит витамины A и D, омега-3, фосфор и белок. Однако, отметила она, часто находящийся на прилавках товар подкрашивают, и он теряет полезные свойства.
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диетолог рассказала как выбрать рыбу для новогоднего стола как выбирать красную рыбу какую красную рыбу покупать самая вкусная красная рыба как правильно выбрать красную рыбу для новогодних блюд читайте в нашем материале
диетолог рассказала как выбрать рыбу для новогоднего стола как выбирать красную рыбу какую красную рыбу покупать самая вкусная красная рыба как правильно выбрать красную рыбу для новогодних блюд читайте в нашем материале
Диетолог рассказала, как выбрать рыбу для новогоднего стола
Как правильно выбрать красную рыбу для новогодних блюд - читайте в нашем материале.
Красная рыба для праздничного стола должна быть не подкрашенной, заявила диетолог Елена Соломатина.
Диетолог посоветовала выбирать продукцию известных брендов. По словам Соломатиной, нужно обращать внимание на состав рыбы: чем меньше консервантов, тем натуральнее она.
Кроме того, специалист предостерегла от покупки рыбы с высоким содержанием соли, поскольку на новогоднем столе наверняка будут и другие соленые блюда: салат оливье, красная икра, колбасы.
Соломатина добавила, что красная рыба очень полезна, поскольку содержит витамины A и D, омега-3, фосфор и белок. Однако, отметила она, часто находящийся на прилавках товар подкрашивают, и он теряет полезные свойства.
"Рыба такого плана выращивается в аквариумах на искусственной ферме, нарушается вся пищевая цепочка. Ее кормят комбикормом. Дикая рыба сильно отличается о той, которая сейчас есть на прилавках магазинов, плюс в составе имеются консерванты, большое количество соли", — заключила Соломатина.