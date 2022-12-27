https://uz.sputniknews.ru/20221227/dietolog-rasskazala-kak-vybrat-rybu-dlya-novogodnego-stola-31062017.html

Диетолог рассказала, как выбрать рыбу для новогоднего стола

Диетолог рассказала, как выбрать рыбу для новогоднего стола

Как правильно выбрать красную рыбу для новогодних блюд - читайте в нашем материале.

2022-12-27T07:01+0500

2022-12-27T07:01+0500

2022-12-27T07:01+0500

это интересно

диетолог

рыба

новый год

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Красная рыба для праздничного стола должна быть не подкрашенной, заявила диетолог Елена Соломатина. Диетолог посоветовала выбирать продукцию известных брендов. По словам Соломатиной, нужно обращать внимание на состав рыбы: чем меньше консервантов, тем натуральнее она. Кроме того, специалист предостерегла от покупки рыбы с высоким содержанием соли, поскольку на новогоднем столе наверняка будут и другие соленые блюда: салат оливье, красная икра, колбасы.Соломатина добавила, что красная рыба очень полезна, поскольку содержит витамины A и D, омега-3, фосфор и белок. Однако, отметила она, часто находящийся на прилавках товар подкрашивают, и он теряет полезные свойства.

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диетолог рассказала как выбрать рыбу для новогоднего стола как выбирать красную рыбу какую красную рыбу покупать самая вкусная красная рыба как правильно выбрать красную рыбу для новогодних блюд читайте в нашем материале