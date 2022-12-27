https://uz.sputniknews.ru/20221227/murtazin-rasskazal-kak-sanktsii-sozdali-v-rossii-tysyachi-rabochix-mest-v-it-sfere-31062251.html
Муртазин рассказал, как санкции создали в России тысячи рабочих мест в IT-сфере
Муртазин рассказал, как санкции создали в России тысячи рабочих мест в IT-сфере
В России есть все технологии для того, чтобы со временем создать свое современное микропроцессорное производство.
2022-12-27T13:13+0500
2022-12-27T13:13+0500
2022-12-27T13:13+0500
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Как кризис на Тайване может дать толчок российской микроэлектронике? Почему санкции не смогли изолировать Россию от западной техники? Как ограничения США и Европы помогли создать в России новые рабочие места? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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муртазин рассказал как санкции создали в россии тысячи рабочих мест в it сфере в россии есть все технологии для того чтобы со временем создать свое современное микропроцессорное производство
муртазин рассказал как санкции создали в россии тысячи рабочих мест в it сфере в россии есть все технологии для того чтобы со временем создать свое современное микропроцессорное производство
Муртазин рассказал, как санкции создали в России тысячи рабочих мест в IT-сфере
В России есть все технологии для того, чтобы со временем создать свое современное микропроцессорное производство.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Как кризис на Тайване может дать толчок российской микроэлектронике? Почему санкции не смогли изолировать Россию от западной техники? Как ограничения США и Европы помогли создать в России новые рабочие места? Обо всем этом смотрите в нашем видео.