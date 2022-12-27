https://uz.sputniknews.ru/20221227/peremennaya-oblachnost-i-tuman-prognoz-pogody-na-27-dekabrya-31055815.html

Переменная облачность и туман: прогноз погоды на 27 декабря

Переменная облачность и туман: прогноз погоды на 27 декабря

Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале. 27.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-27T08:03+0500

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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается переменная облачность. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 8-10° тепла.Республика КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, местами возможен небольшой дождь, по северу пустынной зоны осадки (дождь, снег). Местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 9-14° тепла.Самаркандская областьПеременная облачность, местами возможен небольшой дождь. Местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла.Ташкентская, Джизакская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла.Кашкадарьинская областьПеременная облачность, местами возможен небольшой дождь. Местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.Сурхандарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 4-9° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег). Местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

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