https://uz.sputniknews.ru/20221227/prazdnik-v-kajdyy-dom-kak-tashkenttsy-pozdravlyayut-veteranov-vov---video-31072563.html
Праздник в каждый дом: как ташкентцы поздравляют ветеранов ВОВ - видео
Праздник в каждый дом: как ташкентцы поздравляют ветеранов ВОВ - видео
Волонтеры посетят более 50 участников ВОВ, ветеранов труда, детей войны, блокадников Ленинграда, а также узников концлагерей.
2022-12-27T15:37+0500
2022-12-27T15:37+0500
2022-12-27T16:07+0500
видео
новый год
ветераны
волонтер
россотрудничество
россотрудничество в узбекистане
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Международная команда "Волонтеры Победы" в Узбекистане при поддержке Русского дома в Ташкенте устроила акцию "С Новым годом, ветеран!". Волонтеры посетят более 50 участников Великой Отечественной, ветеранов труда, детей войны, блокадников Ленинграда, а также узников концлагерей. Как поздравляют ветеранов в этом году, в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
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видео акция волонтеры победы поздравление с новым годом ветеранов узников концлагерей ветеранов тыла детей войны блокадников пенсионеров подарки поздравления пожелания благотворительная акция русский дом россотрудничество
видео акция волонтеры победы поздравление с новым годом ветеранов узников концлагерей ветеранов тыла детей войны блокадников пенсионеров подарки поздравления пожелания благотворительная акция русский дом россотрудничество
Праздник в каждый дом: как ташкентцы поздравляют ветеранов ВОВ - видео
15:37 27.12.2022 (обновлено: 16:07 27.12.2022)
Волонтеры посетят более 50 участников ВОВ, ветеранов труда, детей войны, блокадников Ленинграда, а также узников концлагерей.
Международная команда "Волонтеры Победы" в Узбекистане при поддержке Русского дома в Ташкенте устроила акцию "С Новым годом, ветеран!".
Волонтеры посетят более 50 участников Великой Отечественной, ветеранов труда, детей войны, блокадников Ленинграда, а также узников концлагерей.
Как поздравляют ветеранов в этом году, в видеосюжете
корреспондента Sputnik Узбекистан.