https://uz.sputniknews.ru/20221227/prazdnik-v-kajdyy-dom-kak-tashkenttsy-pozdravlyayut-veteranov-vov---video-31072563.html

Праздник в каждый дом: как ташкентцы поздравляют ветеранов ВОВ - видео

Праздник в каждый дом: как ташкентцы поздравляют ветеранов ВОВ - видео

Волонтеры посетят более 50 участников ВОВ, ветеранов труда, детей войны, блокадников Ленинграда, а также узников концлагерей.

2022-12-27T15:37+0500

2022-12-27T15:37+0500

2022-12-27T16:07+0500

видео

новый год

ветераны

волонтер

россотрудничество

россотрудничество в узбекистане

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Международная команда "Волонтеры Победы" в Узбекистане при поддержке Русского дома в Ташкенте устроила акцию "С Новым годом, ветеран!". Волонтеры посетят более 50 участников Великой Отечественной, ветеранов труда, детей войны, блокадников Ленинграда, а также узников концлагерей. Как поздравляют ветеранов в этом году, в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

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