https://uz.sputniknews.ru/20221227/rossiya-uvelichila-investitsii-v-uzbekistan-31073267.html
Россия увеличила инвестиции в Узбекистан
Россия увеличила инвестиции в Узбекистан
Объем российских капиталовложений в республику с 2016 года выросли более чем в 2 раза.
2022-12-27T18:48+0500
2022-12-27T18:48+0500
2022-12-27T18:48+0500
экономика
узбекистан
россия
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Объем российских инвестиций в Узбекистане за последние шесть лет вырос в 2,1 раза. Это следует из доклада Евразийского банка развития (ЕАБР) "Мониторинг взаимных инвестиций" за 2022 год.Также почти вдвое выросли полученные республикой инвестиции от государств СНГ в целом. В первом полугодии 2020 года доля Узбекистана в общем объеме взаимных инвестиций составила 20,1%, тогда как в 2016 году этот показатель составлял 11,7%.Такой рост специалисты ЕАБР связывают с улучшением инвестиционного климата и развитие экономики республики.Основным инвестором в СНГ является Россия – ее доля прямых инвестиций в этом году составила 79,2%. На втором и третьем местах Казахстан и Азербайджан – их удельный вес составляет 9,5% и 8,4% соответственно.В основном, страны Содружества вкладывали капиталы в сферы добычи нефти и природного газа, металлических руд, а также работу сухопутного и трубопроводного транспорта.Россия остается главным инвестиционным партнером Узбекистана. По данным Государственного комитета по статистике, на долю РФ приходится более 20% от общего количества капитальных вложений в республике.В январе-сентябре 2022 года общий объем инвестиций составил 190 трлн сумов. Из них на долю иностранных инвестиций и кредитов приходится 72 трлн сумов.Лидером по объему зарубежных инвестиций является Россия – на ее долю приходится 21% от общей суммы. На втором месте Китай – 19,9%, на третьем Турция – 10,4%.Россия традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.В прошлом году товарооборот между странами вырос до $7,5 млрд, а с начала текущего года торговля увеличилась на 40, а количество совместных предприятий достигло 2 565.
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россия узбекистан инвестиции удвоились доклад еабр евразийского банка развития мониторинг взаимных инвестиций
россия узбекистан инвестиции удвоились доклад еабр евразийского банка развития мониторинг взаимных инвестиций
Россия увеличила инвестиции в Узбекистан
Объем российских капиталовложений в республику с 2016 года выросли более чем в 2 раза.
ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Объем российских инвестиций в Узбекистане за последние шесть лет вырос в 2,1 раза. Это следует из доклада Евразийского банка развития (ЕАБР) "Мониторинг взаимных инвестиций" за 2022 год.
Также почти вдвое выросли полученные республикой инвестиции от государств СНГ в целом. В первом полугодии 2020 года доля Узбекистана в общем объеме взаимных инвестиций составила 20,1%, тогда как в 2016 году этот показатель составлял 11,7%.
Такой рост специалисты ЕАБР связывают с улучшением инвестиционного климата и развитие экономики республики.
Основным инвестором в СНГ является Россия – ее доля прямых инвестиций в этом году составила 79,2%. На втором и третьем местах Казахстан и Азербайджан – их удельный вес составляет 9,5% и 8,4% соответственно.
В основном, страны Содружества вкладывали капиталы в сферы добычи нефти и природного газа, металлических руд, а также работу сухопутного и трубопроводного транспорта.
Россия остается главным инвестиционным партнером Узбекистана. По данным
Государственного комитета по статистике, на долю РФ приходится более 20% от общего количества капитальных вложений в республике.
В январе-сентябре 2022 года общий объем инвестиций составил 190 трлн сумов. Из них на долю иностранных инвестиций и кредитов приходится 72 трлн сумов.
Лидером по объему зарубежных инвестиций является Россия – на ее долю приходится 21% от общей суммы. На втором месте Китай – 19,9%, на третьем Турция – 10,4%.
Россия традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.
В прошлом году товарооборот между странами вырос до $7,5 млрд, а с начала текущего года торговля увеличилась на 40, а количество совместных предприятий достигло 2 565.