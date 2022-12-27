Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Санкт-Петербург
16:28 27.12.2022 (обновлено: 16:38 27.12.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Россию для участия в неформальном саммите СНГ и отбыл в Ташкент.
Во вторник Шавкат Мирзиёев вылетел из "Пулково" в Ташкент.
ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник принял участие в неформальном саммите глав государств-членов Содружества Независимых Государств, проведенном по инициативе главы России Владимира Путина в Санкт-Петербурге.
Лидеры подвели итоги взаимодействия стран-членов Содружества в текущем году и обсудили приоритетные задачи на 2023 год. Также они обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Россию для участия в неформальном саммите СНГ и отбыл в Ташкент.
Во вторник, 27 декабря Мирзиёев вместе с главами государств-членов СНГ посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге, где гости ознакомились с экспонатами и произведениями искусства из собрания музея, а также провели неформальную встречу.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Россию для участия в неформальном саммите СНГ и отбыл в Ташкент.
После этого, рабочий визит главы Узбекистана завершился, он вылетел из международного аэропорта “Пулково” в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Россию для участия в неформальном саммите СНГ и отбыл в Ташкент.