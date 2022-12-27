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https://uz.sputniknews.ru/20221227/shavkat-mirziyoev-zavershil-svoy-rabochiy-vizit-v-sankt-peterburg-31076935.html
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Санкт-Петербург
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Санкт-Петербург
Во вторник Шавкат Мирзиёев вылетел из "Пулково" в Ташкент.
2022-12-27T16:28+0500
2022-12-27T16:38+0500
политика
шавкат мирзиёев
санкт-петербург
визит
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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник принял участие в неформальном саммите глав государств-членов Содружества Независимых Государств, проведенном по инициативе главы России Владимира Путина в Санкт-Петербурге.Лидеры подвели итоги взаимодействия стран-членов Содружества в текущем году и обсудили приоритетные задачи на 2023 год. Также они обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.Во вторник, 27 декабря Мирзиёев вместе с главами государств-членов СНГ посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге, где гости ознакомились с экспонатами и произведениями искусства из собрания музея, а также провели неформальную встречу.После этого, рабочий визит главы Узбекистана завершился, он вылетел из международного аэропорта “Пулково” в Ташкент.
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шавкат мирзиёев завершил свой рабочий визит в санкт петербург во вторник шавкат мирзиёев вылетел из пулково в ташкент
шавкат мирзиёев завершил свой рабочий визит в санкт петербург во вторник шавкат мирзиёев вылетел из пулково в ташкент

Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Санкт-Петербург

16:28 27.12.2022 (обновлено: 16:38 27.12.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Россию для участия в неформальном саммите СНГ и отбыл в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Россию для участия в неформальном саммите СНГ и отбыл в Ташкент. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Во вторник Шавкат Мирзиёев вылетел из "Пулково" в Ташкент.
ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник принял участие в неформальном саммите глав государств-членов Содружества Независимых Государств, проведенном по инициативе главы России Владимира Путина в Санкт-Петербурге.
Лидеры подвели итоги взаимодействия стран-членов Содружества в текущем году и обсудили приоритетные задачи на 2023 год. Также они обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Россию для участия в неформальном саммите СНГ и отбыл в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Россию для участия в неформальном саммите СНГ и отбыл в Ташкент. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Во вторник, 27 декабря Мирзиёев вместе с главами государств-членов СНГ посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге, где гости ознакомились с экспонатами и произведениями искусства из собрания музея, а также провели неформальную встречу.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Россию для участия в неформальном саммите СНГ и отбыл в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Россию для участия в неформальном саммите СНГ и отбыл в Ташкент. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
После этого, рабочий визит главы Узбекистана завершился, он вылетел из международного аэропорта “Пулково” в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Россию для участия в неформальном саммите СНГ и отбыл в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Россию для участия в неформальном саммите СНГ и отбыл в Ташкент. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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