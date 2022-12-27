https://uz.sputniknews.ru/20221227/v-tashkente-startovala-vystavka-po-sluchayu-25-letiya-akademii-xudojestv-uzbekistana--foto-31079240.html

В Ташкенте стартовала выставка по случаю 25-летия Академии художеств Узбекистана – фото

В Ташкенте стартовала выставка по случаю 25-летия Академии художеств Узбекистана – фото

Посетить выставку можно до 15 января в центральном выставочном зале Академии художеств республики.

2022-12-27T17:59+0500

2022-12-27T17:59+0500

2022-12-27T17:59+0500

культура

ташкент

выставка

узбекистан

академия художеств узбекистана

академия художеств

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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Во вторник в Ташкенте под названием "Полет мысли" по случаю 25-летия Академии художеств Узбекистана. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Известно, что она проходит в центральном выставочном зале открылась. Там представлены работы действующих и почетных членов Академии художеств республики, в основном новые картины, созданные после обретения Узбекистаном независимости, и произведения, ставшие уже классическими образцами изобразительного и декоративно-прикладного искусства. На выставке также представлены картины, участвовавшие в престижных международных выставках. В выставочном зале можно увидеть более 300 работ следующих живописцев: Бурмакина, Рахметова, Абдуллаева, Сатторова, Хапова, Каюмова и около 40 других академиков. Выставка продлится до 15 января.

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в ташкенте открылась выставка по случаю 25 летия академии художеств узбекистана фото посетить выставку можно до 15 января в центральном выставочном зале академии художеств республики