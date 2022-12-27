https://uz.sputniknews.ru/20221227/v-tashkente-startovala-vystavka-po-sluchayu-25-letiya-akademii-xudojestv-uzbekistana--foto-31079240.html
В Ташкенте стартовала выставка по случаю 25-летия Академии художеств Узбекистана – фото
В Ташкенте стартовала выставка по случаю 25-летия Академии художеств Узбекистана – фото
Посетить выставку можно до 15 января в центральном выставочном зале Академии художеств республики.
2022-12-27T17:59+0500
2022-12-27T17:59+0500
2022-12-27T17:59+0500
культура
ташкент
выставка
узбекистан
академия художеств узбекистана
академия художеств
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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Во вторник в Ташкенте под названием "Полет мысли" по случаю 25-летия Академии художеств Узбекистана. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Известно, что она проходит в центральном выставочном зале открылась. Там представлены работы действующих и почетных членов Академии художеств республики, в основном новые картины, созданные после обретения Узбекистаном независимости, и произведения, ставшие уже классическими образцами изобразительного и декоративно-прикладного искусства. На выставке также представлены картины, участвовавшие в престижных международных выставках. В выставочном зале можно увидеть более 300 работ следующих живописцев: Бурмакина, Рахметова, Абдуллаева, Сатторова, Хапова, Каюмова и около 40 других академиков. Выставка продлится до 15 января.
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в ташкенте открылась выставка по случаю 25 летия академии художеств узбекистана фото посетить выставку можно до 15 января в центральном выставочном зале академии художеств республики
в ташкенте открылась выставка по случаю 25 летия академии художеств узбекистана фото посетить выставку можно до 15 января в центральном выставочном зале академии художеств республики
В Ташкенте стартовала выставка по случаю 25-летия Академии художеств Узбекистана – фото
Посетить выставку можно до 15 января в центральном выставочном зале Академии художеств республики.
ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Во вторник в Ташкенте под названием "Полет мысли" по случаю 25-летия Академии художеств Узбекистана. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Известно, что она проходит в центральном выставочном зале открылась. Там представлены работы действующих и почетных членов Академии художеств республики, в основном новые картины, созданные после обретения Узбекистаном независимости, и произведения, ставшие уже классическими образцами изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
"Большие перемены, происходящие в Узбекистане, не оставляют в стороне и художников. Сегодня мы отмечаем 25-летие Академии художеств. В настоящее время специалисты Академии готовят специальный альбом. Его презентация состоится в следующем году", - рассказал народный художник Узбекистана, председатель Академии художеств, академик Акмаль Нур.
На выставке также представлены картины, участвовавшие в престижных международных выставках.
"В последние годы из России, Беларуси и стран СНГ поступает больше предложений провести международную выставку в Узбекистане. В 2023 году планируем провести выставку государства Казахстан", - поделился художник.
В выставочном зале можно увидеть более 300 работ следующих живописцев: Бурмакина, Рахметова, Абдуллаева, Сатторова, Хапова, Каюмова и около 40 других академиков. Выставка продлится до 15 января.