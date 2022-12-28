https://uz.sputniknews.ru/20221228/chem-uzbekistan-privlekaet-turistov-na-novogodnie-prazdniki--ekspert-31108207.html

Чем Узбекистан привлекает туристов на новогодние праздники – эксперт

Чем Узбекистан привлекает туристов на новогодние праздники – эксперт

Узбекистан входит в топ самых востребованных направлений для отдыха среди россиян. Зимний сезон не является исключением. Чем привлекает российских граждан отдых в республике - смотрите в нашем видео.

2022-12-28T20:19+0500

2022-12-28T20:19+0500

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видео

узбекистан

турист

туристы

новый год

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Отдых в Узбекистане уже несколько сезонов подряд не теряет популярности у туристов из России. Одним из главных мест отдыха становится горнолыжный курорт "Амирсой".Почему туристы выбирают именно этот курорт? Когда стоит начинать бронировать билеты? И где любят проводить зимние праздники сами узбекистанцы? На эти вопросы корреспонденту Sputnik Татьяне Гавриловой отвечает эксперт по туризму, директор агентства Central Asia Travel Николай Сербин.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Татьяна Гаврилова

Татьяна Гаврилова

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Татьяна Гаврилова

узбекистан входит в топ самых востребованных направлений для отдыха среди россиян зимний сезон не является исключением чем привлекает российских граждан отдых в республике смотрите в нашем видео чем узбекистан привлекает туристов на новогодние праздники эксперт где отдохнуть в узбекистане зимой на новый год купить билеты на новогодние празлдники москва ташкент амирсой стоимость туры в узбекистан зимние