https://uz.sputniknews.ru/20221228/chem-uzbekistan-privlekaet-turistov-na-novogodnie-prazdniki--ekspert-31108207.html
Чем Узбекистан привлекает туристов на новогодние праздники – эксперт
Чем Узбекистан привлекает туристов на новогодние праздники – эксперт
Узбекистан входит в топ самых востребованных направлений для отдыха среди россиян. Зимний сезон не является исключением. Чем привлекает российских граждан отдых в республике - смотрите в нашем видео.
2022-12-28T20:19+0500
2022-12-28T20:19+0500
2022-12-28T20:19+0500
видео
узбекистан
турист
туристы
новый год
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Отдых в Узбекистане уже несколько сезонов подряд не теряет популярности у туристов из России. Одним из главных мест отдыха становится горнолыжный курорт "Амирсой".Почему туристы выбирают именно этот курорт? Когда стоит начинать бронировать билеты? И где любят проводить зимние праздники сами узбекистанцы? На эти вопросы корреспонденту Sputnik Татьяне Гавриловой отвечает эксперт по туризму, директор агентства Central Asia Travel Николай Сербин.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан входит в топ самых востребованных направлений для отдыха среди россиян зимний сезон не является исключением чем привлекает российских граждан отдых в республике смотрите в нашем видео чем узбекистан привлекает туристов на новогодние праздники эксперт где отдохнуть в узбекистане зимой на новый год купить билеты на новогодние празлдники москва ташкент амирсой стоимость туры в узбекистан зимние
узбекистан входит в топ самых востребованных направлений для отдыха среди россиян зимний сезон не является исключением чем привлекает российских граждан отдых в республике смотрите в нашем видео чем узбекистан привлекает туристов на новогодние праздники эксперт где отдохнуть в узбекистане зимой на новый год купить билеты на новогодние празлдники москва ташкент амирсой стоимость туры в узбекистан зимние
Чем Узбекистан привлекает туристов на новогодние праздники – эксперт
Узбекистан входит в список самых востребованных направлений для отдыха среди россиян. Зимний сезон не является исключением. Чем привлекает российских граждан отдых в республике - смотрите в нашем видео.
Отдых в Узбекистане уже несколько сезонов подряд не теряет популярности у туристов из России. Одним из главных мест отдыха становится горнолыжный курорт "Амирсой".
Почему туристы выбирают именно этот курорт? Когда стоит начинать бронировать билеты? И где любят проводить зимние праздники сами узбекистанцы? На эти вопросы корреспонденту Sputnik Татьяне Гавриловой отвечает эксперт по туризму, директор агентства Central Asia Travel Николай Сербин.