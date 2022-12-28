Какие улучшения произошли в бизнес-среде Узбекистана в этом году – 25 фактов
15:28 28.12.2022 (обновлено: 15:29 28.12.2022)
© Sputnik / Татьяна МеельФлаг Узбекистана
© Sputnik / Татьяна Меель
Подробнее о реформах, предназначенных для улучшения инвестиционного климата в республике - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. В уходящем году правительство Узбекистана направило усилия на создание благоприятного инвестиционного климата. Для этого в стране осуществляется целый ряд реформ, направленных на содействие бизнесу, предоставление налоговых льгот и субсидий. В республике упрощают процедуры и сокращают сроки оформления документов. Какие именно изменения произошли в 2022 году в деловой среде республики - в обзоре Sputnik.
Лицензирование – в электронном виде
С 1 марта лицензионные, разрешительные и уведомительные процедуры поэтапно осуществляются полностью в электронной форме через информационную систему "Лицензия". Исключение составляют разрешения, которые выдаваются при ведении внешнеэкономической деятельности с использованием таможенной информационной системы "Единое окно".
Заявления о выдаче лицензий и разрешений, а также об уведомлении уполномоченного принимаются через Единый портал интерактивных госуслуг.
Все виды подобных документов, а также письма о принятии уведомлений и включении их в реестр оформляются путем проставления QR-кода.
Предприниматели сферы услуг получили налоговые льготы
С 1 апреля 2022 года по 1 января 2025 года будет снижена ставка социального налога до 1%. Это касается предпринимателей в сфере розничной торговли и общепита, гостиничных услуг, пассажирских и грузовых перевозок, ремонта и технического обслуживания транспортных средств, компьютерных услуг, ремонта бытовой техники, агро- и ветеринарных услуг, а также услуг, оказываемых в развлекательных центрах.
Данная ставка применяется, если по итогам текущего отчетного периода доходы составляют не менее 60% совокупной прибыли.
Дивиденды на акции физлиц освобождены от налога на доходы
С 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2024-го:
доходы, начисленные в виде дивидендов по акциям физических лиц — резидентов и нерезидентов Узбекистана, освобождаются от налога на доход;
на доходы, начисленные в виде дивидендов по акциям юридических лиц — нерезидентов, применяется ставка (5%) налога на прибыль по аналогии с юридическими лицами — резидентами Узбекистана;
доходы в виде начисленных процентов по облигациям хозяйственных обществ физических и юридических лиц — резидентов и нерезидентов освобождаются от налога на доходы физлиц и налога на прибыль юрлиц.
Кроме того, местным эмитентам предоставляется право по рекомендации андеррайтера размещать свои акции на зарубежных фондовых рынках после предварительного размещения на РФБ "Тошкент" или размещать их одновременно в местных и зарубежных фондовых биржах.
Упростили инвестирование в промзоны
В течение 10 рабочих дней принимается решение о размещении инвестиционных проектов на территории промзон. Кроме того, даже при участии в аукционе по передаче в аренду земельных площадей СЭЗ одного участника, торги будут считаться состоявшимися.
Наряду с этим право на аренду земельных участков на территории СЭЗ может быть передано в залог при получении кредитов. Также уже разрешено при передаче в аренду земельных площадей, зданий и сооружений посредством электронного онлайн-аукциона производить платежи в рассрочку в течение 12 месяцев.
Льготы экспортерам применяются независимо от доли объема экспорта
С 1 ноября льготы в виде уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и налогу с оборота применяются к организациям-экспортерам независимо от доли объема экспорта в общей выручке, поступившей от реализации товаров.
Кроме того, если сумма валюты, не поступившая в рамках одного экспортного контракта, меньше 5% от стоимости всей экспортной продукции, ее не рассматривают в качестве просроченной дебиторской задолженности и к субъекту предпринимательства штраф не применяется.
Наряду с этим разрешается экспорт семян дыни, клещевины, горчицы, сафлора.
Упрощена деятельность коммерческих организаций
В частности, отменены требования по созданию служб внутреннего аудита в обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах с долей государства 50% и более, у которых балансовая стоимость активов составляет менее 100 тысяч БРВ
Также не нужна государственная регистрация учредительного договора ООО и нотариальное удостоверение доверенности, выдаваемой представителям участников ООО для участия на общем собрании.
Отменяется требование при создании ООО по размеру резервного фонда не менее 15% от уставного фонда.
Аренда авто упрощена
Отменяется требование нотариального заверять договоры аренды транспортных средств, которые заключаются между гражданами и юридическими лицами, имеющими лицензию на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров.
При этом, будет внедрена система электронного учета договоров посредством информационных систем органов государственной налоговой службы.
Иностранные граждане смогут покупать недвижимость в Узбекистане без прописки
С 1 мая граждане зарубежных стран без вида на жительство в республике могут покупать строящиеся объекты недвижимого имущества (за исключением земельных участков):
в Ташкентской области, в Ташкенте и Самарканде — недвижимость, стоимость которой в соответствии с договорами, заключенными в период строительства, составляет не менее $150 тыс., недвижимость, принятую в эксплуатацию, стоимостью не менее $180 тыс.;
в других регионах — недвижимость, стоимость которой в соответствии с договорами, заключенными в период строительства, составляет не менее $70 тыс., недвижимость, принятую в эксплуатацию, стоимостью не менее $85 тыс.
При этом приобретение гражданами зарубежных государств объектов недвижимого имущества не является основанием для получения постоянной регистрации и вида на жительство в Узбекистане.
Госуслуга "История автомобиля"
Информацию об истории автомобиля можно получить через центры госуслуг, единый портал госуслуг (my.gov.uz), сайты и приложения.
В информационной системе предоставляются сведения о пробеге авто, агрегатные данные машины, пробег, договора, информация о правонарушениях и так далее.
Туроператоры получили льготы
Это касается предпринимателей, организовавших гостевые дома, пункты общепита и развлечений со статусом "Туристская махалля", "Туристское село" и "Туристский аул".
С 1 июля они получают льготы по уплате социального налога, налога с оборота, на имущество юрлиц и земельного налога в размере 1%.
Страховка онлайн
Все виды (классы) страхования разрешено осуществлять в электронной форме. Вскоре бумажные бланки будут упразднены: с 1 января 2023 года их перестанут оформлять по всем видам обязательного страхования.
Все виды полисов будут рзарегистрированы в Единой автоматизированной информационной системе.
Проверки предприятий стали открытыми
Все проверки, проводимые в деятельности субъектов предпринимательства, регистрируются в информационной системе "Единый государственный контроль".
При этом проведение проверок в деятельности субъектов предпринимательства, не зарегистрированных в данной системе, считается незаконным.
О начале проверок, проводимых по результатам системы "риск-анализ", предприниматели уведомляются не менее чем за 10 рабочих дней.
Запрещено вновь проводить проверку на предмет и объект по ранее проверенному периоду деятельности субъекта предпринимательства и истребовать документы, ранее предъявленные субъектом предпринимательства.
Предоставление субсидий предпринимателям, привлекающим надомников
Субъектам предпринимательства, обеспечившим занятость владельцев приусадебных земельных участков путем кооперации и надомного труда, за счет Государственного фонда содействия занятости выделяются субсидии на приобретение и последующую передачу владельцам приусадебных земель:
птиц (кур, перепелок, уток, гусей, индюков), клеток для содержания птицы, кормов и лекарственных средств;
саженцев винограда и виноградной лозы;
пчелиных семей, ящиков для пчелиных семей и кормов;
кроликов, клеток для кроликов и кормов;
мальков рыб, искусственных водоемов и кормов.
При этом, указанная субсидия выделяется на основании рекомендации помощников хокимов из расчета до 20-кратного размера БРВ на одного владельца приусадебного земельного участка.
Разрешен экспорт цемента без ограничений
Всем юрлицам разрешается экспортировать производимые в республике цемент, цементный клинкер и стекло строительное, на основе прямых договоров без ограничений (без квот).
Агентством продвижения экспорта на срок до 1 января 2024 года предоставляются субсидии отечественным предприятиям-экспортерам (их уполномоченным представителям) на компенсацию до 50% затрат по транспортировке строительных материалов автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом во все страны, включая сопредельные государства.
Коконоводство
Производителям коконов предоставляются субсидии в размере 5 тыс. сумов на 1 кг сырого шелкопряда. Этой помощью можно воспользоваться с 1 января 2022 года по 1 января 2025 года. Кроме того, на 50% уменьшили ставку налога за пользование водой, предназначенной для орошения тутовых деревьев.
Фармацевтика
Фонд поддержки и развития фармацевтической отрасли покрывает 75% расходов по регистрации фармпродукции в зарубежных государствах.
Рыбоводство
Физическим лицам в качестве самозанятого лица разрешено разведение рыбы в своих домохозяйствах. С 1 февраля 2022 года по 1 января 2025 года производителям оборудования для рыбоводства предоставляется ряд льгот.
В частности, налоговые ставки по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество юрлиц, а также налогу за пользование водными ресурсами, уменьшаются на 50%.
Владельцам домохозяйств, занимающихся разведением рыбы, ставки земельного налога и налога на имущество также снижены наполовину.
С 1 апреля 2022 года по 1 января 2025 года для покрытия расходов на обучение по разведению рыбы выделяется разовая субсидия до двукратного размера базовой расчетной величины.
Птицеводство
Субсидии птицеводческим хозяйствам – членам Ассоциации "Паррандасаноат" на покрытие расходов по импорту составляют 12 тыс. сумов на каждого однодневного породистого цыпленка в период с 1 июля 2022 года по 1 января 2024 года.
Индекс открытости госорганов
Индекс дает оценку открытости в органах государственной власти и управления. Он оценивает эффективность работников, оперативность размещения информации и оказания электронных госуслуг, а также раннее выявление и предупреждение коррупции.
Женским коллективам предоставляют льготы
В срок до 1 января 2025 года предприниматели, при условии, если на долю женщин приходится не менее 50% от общего фонда оплаты труда, платят меньше налогов. Они должны работать на землях, включенных в Реестр сельских территорий с высокой плотностью трудовых ресурсов и иметь численность работников не менее 10 человек. Предусмотрен ряд следующих льгот:
налог на имущество и земельный налог снижаются на 50%;
социальный налог исчисляется по ставке 1% — из фонда оплаты труда женщин, которые осуществляющих у этих предпринимателей трудовую деятельность;
предоставляется право на прямую реализацию бюджетным организациям продукции общей годовой стоимостью в 750-кратном размере БРВ;
при взятии в аренду недвижимости — предоставляются льготы.
Врачи занимаются частной семейной практикой
Для осуществления индивидуальной семейной врачебной практики не требуется открытие отдельного медицинского учреждения, врачам разрешается оказывать медуслуги у себя на дому или в арендованных помещениях.
При этом, оплата врачам за услуги, оказанные ими безвозмездно населению, осуществляется за счет Госфонда медицинского страхования.
Ведение индивидуальной семейной врачебной практики будет внедрено до конца 2022 года в Сырдарьинской области, в последующем — поэтапно в других регионах страны.
Юридическая помощь школам, детсадам и поликлиникам
Юридические услуги могут получать подразделения госорганов и организаций, не обеспеченные юридической службой. В частности, это средние общеобразовательные школы и детсады, поликлиники, отделы по поддержке махалли и старшего поколения, сельского хозяйства, туризма и культурного наследия, развития спорта, семьи и женщин, а также государственные налоговые инспекции и центры содействия занятости.
Помощь детдомам
Детским домам семейного типа из средств госбюджета будут покрыты коммунальные расходы по ценам, установленным для физлиц.
Техническому и вспомогательному персоналу спецшкол и школ-интернатов для детей с отклонениями в физическом или психическом развитии, а также профессиональных школ для детей с инвалидностью выплачиваются надбавки в размере 50%.
Безопасная дорога
Индекс "Безопасная дорога" введен в разрезе каждого района (города) республики. На основе результатов оценки дорожного движения, территориям присваиваются "зеленые", "желтые" и "красные" уровни.
Для строительства зданий в сейсмоопасных зонах необходимо заключение
Внедряется порядок выдачи заключений о сейсмостойкости объектов, по факторам опасности отнесенных к IV категории, строительство которых планируется в сейсмоактивных зонах республики.
При этом Министерство строительства должно направлять проектно-сметную документацию прошедших экспертизу объектов в Академию наук для выдачи научных заключений по их сейсмостойкости.