https://uz.sputniknews.ru/20221228/kakie-uluchsheniya-proizoshli-v-biznes-srede-uzbekistana--25-faktov-31103702.html

Какие улучшения произошли в бизнес-среде Узбекистана в этом году – 25 фактов

Какие улучшения произошли в бизнес-среде Узбекистана в этом году – 25 фактов

Подробнее о реформах, предназначенных для улучшения инвестиционного климата в республике - читайте в нашем материале.

2022-12-28T15:28+0500

2022-12-28T15:28+0500

2022-12-28T15:29+0500

экономика

бизнес

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. В уходящем году правительство Узбекистана направило усилия на создание благоприятного инвестиционного климата. Для этого в стране осуществляется целый ряд реформ, направленных на содействие бизнесу, предоставление налоговых льгот и субсидий. В республике упрощают процедуры и сокращают сроки оформления документов. Какие именно изменения произошли в 2022 году в деловой среде республики - в обзоре Sputnik.Лицензирование – в электронном видеС 1 марта лицензионные, разрешительные и уведомительные процедуры поэтапно осуществляются полностью в электронной форме через информационную систему "Лицензия". Исключение составляют разрешения, которые выдаваются при ведении внешнеэкономической деятельности с использованием таможенной информационной системы "Единое окно".Заявления о выдаче лицензий и разрешений, а также об уведомлении уполномоченного принимаются через Единый портал интерактивных госуслуг.Все виды подобных документов, а также письма о принятии уведомлений и включении их в реестр оформляются путем проставления QR-кода.Предприниматели сферы услуг получили налоговые льготыС 1 апреля 2022 года по 1 января 2025 года будет снижена ставка социального налога до 1%. Это касается предпринимателей в сфере розничной торговли и общепита, гостиничных услуг, пассажирских и грузовых перевозок, ремонта и технического обслуживания транспортных средств, компьютерных услуг, ремонта бытовой техники, агро- и ветеринарных услуг, а также услуг, оказываемых в развлекательных центрах.Данная ставка применяется, если по итогам текущего отчетного периода доходы составляют не менее 60% совокупной прибыли.Дивиденды на акции физлиц освобождены от налога на доходыС 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2024-го:Кроме того, местным эмитентам предоставляется право по рекомендации андеррайтера размещать свои акции на зарубежных фондовых рынках после предварительного размещения на РФБ "Тошкент" или размещать их одновременно в местных и зарубежных фондовых биржах.Упростили инвестирование в промзоныВ течение 10 рабочих дней принимается решение о размещении инвестиционных проектов на территории промзон. Кроме того, даже при участии в аукционе по передаче в аренду земельных площадей СЭЗ одного участника, торги будут считаться состоявшимися.Наряду с этим право на аренду земельных участков на территории СЭЗ может быть передано в залог при получении кредитов. Также уже разрешено при передаче в аренду земельных площадей, зданий и сооружений посредством электронного онлайн-аукциона производить платежи в рассрочку в течение 12 месяцев.Льготы экспортерам применяются независимо от доли объема экспортаС 1 ноября льготы в виде уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и налогу с оборота применяются к организациям-экспортерам независимо от доли объема экспорта в общей выручке, поступившей от реализации товаров.Кроме того, если сумма валюты, не поступившая в рамках одного экспортного контракта, меньше 5% от стоимости всей экспортной продукции, ее не рассматривают в качестве просроченной дебиторской задолженности и к субъекту предпринимательства штраф не применяется.Наряду с этим разрешается экспорт семян дыни, клещевины, горчицы, сафлора.Упрощена деятельность коммерческих организацийВ частности, отменены требования по созданию служб внутреннего аудита в обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах с долей государства 50% и более, у которых балансовая стоимость активов составляет менее 100 тысяч БРВТакже не нужна государственная регистрация учредительного договора ООО и нотариальное удостоверение доверенности, выдаваемой представителям участников ООО для участия на общем собрании.Отменяется требование при создании ООО по размеру резервного фонда не менее 15% от уставного фонда.Аренда авто упрощенаОтменяется требование нотариального заверять договоры аренды транспортных средств, которые заключаются между гражданами и юридическими лицами, имеющими лицензию на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров.При этом, будет внедрена система электронного учета договоров посредством информационных систем органов государственной налоговой службы.Иностранные граждане смогут покупать недвижимость в Узбекистане без пропискиС 1 мая граждане зарубежных стран без вида на жительство в республике могут покупать строящиеся объекты недвижимого имущества (за исключением земельных участков):При этом приобретение гражданами зарубежных государств объектов недвижимого имущества не является основанием для получения постоянной регистрации и вида на жительство в Узбекистане.Госуслуга "История автомобиля"Информацию об истории автомобиля можно получить через центры госуслуг, единый портал госуслуг (my.gov.uz), сайты и приложения.В информационной системе предоставляются сведения о пробеге авто, агрегатные данные машины, пробег, договора, информация о правонарушениях и так далее.Туроператоры получили льготыЭто касается предпринимателей, организовавших гостевые дома, пункты общепита и развлечений со статусом "Туристская махалля", "Туристское село" и "Туристский аул".С 1 июля они получают льготы по уплате социального налога, налога с оборота, на имущество юрлиц и земельного налога в размере 1%.Страховка онлайнВсе виды (классы) страхования разрешено осуществлять в электронной форме. Вскоре бумажные бланки будут упразднены: с 1 января 2023 года их перестанут оформлять по всем видам обязательного страхования.Все виды полисов будут рзарегистрированы в Единой автоматизированной информационной системе.Проверки предприятий стали открытымиВсе проверки, проводимые в деятельности субъектов предпринимательства, регистрируются в информационной системе "Единый государственный контроль".При этом проведение проверок в деятельности субъектов предпринимательства, не зарегистрированных в данной системе, считается незаконным.О начале проверок, проводимых по результатам системы "риск-анализ", предприниматели уведомляются не менее чем за 10 рабочих дней.Запрещено вновь проводить проверку на предмет и объект по ранее проверенному периоду деятельности субъекта предпринимательства и истребовать документы, ранее предъявленные субъектом предпринимательства.Предоставление субсидий предпринимателям, привлекающим надомниковСубъектам предпринимательства, обеспечившим занятость владельцев приусадебных земельных участков путем кооперации и надомного труда, за счет Государственного фонда содействия занятости выделяются субсидии на приобретение и последующую передачу владельцам приусадебных земель:При этом, указанная субсидия выделяется на основании рекомендации помощников хокимов из расчета до 20-кратного размера БРВ на одного владельца приусадебного земельного участка.Разрешен экспорт цемента без ограниченийВсем юрлицам разрешается экспортировать производимые в республике цемент, цементный клинкер и стекло строительное, на основе прямых договоров без ограничений (без квот).Агентством продвижения экспорта на срок до 1 января 2024 года предоставляются субсидии отечественным предприятиям-экспортерам (их уполномоченным представителям) на компенсацию до 50% затрат по транспортировке строительных материалов автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом во все страны, включая сопредельные государства.КоконоводствоПроизводителям коконов предоставляются субсидии в размере 5 тыс. сумов на 1 кг сырого шелкопряда. Этой помощью можно воспользоваться с 1 января 2022 года по 1 января 2025 года. Кроме того, на 50% уменьшили ставку налога за пользование водой, предназначенной для орошения тутовых деревьев.ФармацевтикаФонд поддержки и развития фармацевтической отрасли покрывает 75% расходов по регистрации фармпродукции в зарубежных государствах.РыбоводствоФизическим лицам в качестве самозанятого лица разрешено разведение рыбы в своих домохозяйствах. С 1 февраля 2022 года по 1 января 2025 года производителям оборудования для рыбоводства предоставляется ряд льгот.В частности, налоговые ставки по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество юрлиц, а также налогу за пользование водными ресурсами, уменьшаются на 50%.Владельцам домохозяйств, занимающихся разведением рыбы, ставки земельного налога и налога на имущество также снижены наполовину.С 1 апреля 2022 года по 1 января 2025 года для покрытия расходов на обучение по разведению рыбы выделяется разовая субсидия до двукратного размера базовой расчетной величины.ПтицеводствоСубсидии птицеводческим хозяйствам – членам Ассоциации "Паррандасаноат" на покрытие расходов по импорту составляют 12 тыс. сумов на каждого однодневного породистого цыпленка в период с 1 июля 2022 года по 1 января 2024 года.Индекс открытости госоргановИндекс дает оценку открытости в органах государственной власти и управления. Он оценивает эффективность работников, оперативность размещения информации и оказания электронных госуслуг, а также раннее выявление и предупреждение коррупции.Женским коллективам предоставляют льготыВ срок до 1 января 2025 года предприниматели, при условии, если на долю женщин приходится не менее 50% от общего фонда оплаты труда, платят меньше налогов. Они должны работать на землях, включенных в Реестр сельских территорий с высокой плотностью трудовых ресурсов и иметь численность работников не менее 10 человек. Предусмотрен ряд следующих льгот:Врачи занимаются частной семейной практикойДля осуществления индивидуальной семейной врачебной практики не требуется открытие отдельного медицинского учреждения, врачам разрешается оказывать медуслуги у себя на дому или в арендованных помещениях.При этом, оплата врачам за услуги, оказанные ими безвозмездно населению, осуществляется за счет Госфонда медицинского страхования.Ведение индивидуальной семейной врачебной практики будет внедрено до конца 2022 года в Сырдарьинской области, в последующем — поэтапно в других регионах страны.Юридическая помощь школам, детсадам и поликлиникамЮридические услуги могут получать подразделения госорганов и организаций, не обеспеченные юридической службой. В частности, это средние общеобразовательные школы и детсады, поликлиники, отделы по поддержке махалли и старшего поколения, сельского хозяйства, туризма и культурного наследия, развития спорта, семьи и женщин, а также государственные налоговые инспекции и центры содействия занятости.Помощь детдомамДетским домам семейного типа из средств госбюджета будут покрыты коммунальные расходы по ценам, установленным для физлиц.Техническому и вспомогательному персоналу спецшкол и школ-интернатов для детей с отклонениями в физическом или психическом развитии, а также профессиональных школ для детей с инвалидностью выплачиваются надбавки в размере 50%.Безопасная дорогаИндекс "Безопасная дорога" введен в разрезе каждого района (города) республики. На основе результатов оценки дорожного движения, территориям присваиваются "зеленые", "желтые" и "красные" уровни.Для строительства зданий в сейсмоопасных зонах необходимо заключениеВнедряется порядок выдачи заключений о сейсмостойкости объектов, по факторам опасности отнесенных к IV категории, строительство которых планируется в сейсмоактивных зонах республики.При этом Министерство строительства должно направлять проектно-сметную документацию прошедших экспертизу объектов в Академию наук для выдачи научных заключений по их сейсмостойкости.

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Мунаввар Разакова

какие улучшения произошли в бизнес-среде узбекистана 25 фактов подробнее о реформах, предназначенных для улучшения инвестиционного климата в республике читайте в нашем материале