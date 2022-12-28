https://uz.sputniknews.ru/20221228/karavan-podarkov-dostavil-shkolnye-nabory-slabovidyaschim-detyam-v-djizake-31091957.html
"Караван подарков" доставил школьные наборы слабовидящим детям в Джизаке
"Караван подарков" доставил школьные наборы слабовидящим детям в Джизаке
Благотворительная новогодняя акция "Караван подарков" проходит ежегодно в рамках проекта "Кунгил кузи".
2022-12-28T08:05+0500
2022-12-28T08:05+0500
2022-12-28T08:05+0500
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ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. В рамках благотворительной новогодней акции "Караван подарков" слабовидящие дети из специализированной школы в Джизаке получили подарки. Об этом в своем Telegram-канале рассказала заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Саида Мирзиёева.Известно, что дети получили специальные школьные наборы: приборы для письма по Брайлю и стилусы, специальный спортинвентарь.Напомним, акцию запустили в 2019 году, она является ежегодной и проходит в рамках проекта "Кунгил кузи"("Глаза души"). Так, грузовые автомашины доставляют подарки в школы-интернаты для детей с нарушениями зрения во все регионы страны.
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караван подарков доставил школьные наборы слабовидящим детям в джизаке благотворительная новогодняя акция караван подарков проходит ежегодно в рамках проекта кунгил кузи саида мирзиеева фото до после телеграм семья инстаграм
караван подарков доставил школьные наборы слабовидящим детям в джизаке благотворительная новогодняя акция караван подарков проходит ежегодно в рамках проекта кунгил кузи саида мирзиеева фото до после телеграм семья инстаграм
"Караван подарков" доставил школьные наборы слабовидящим детям в Джизаке
Благотворительная новогодняя акция "Караван подарков" проходит ежегодно в рамках проекта "Кунгил кузи".
ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik.
В рамках благотворительной новогодней акции "Караван подарков" слабовидящие дети из специализированной школы в Джизаке получили подарки. Об этом в своем Telegram-канале рассказала
заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Саида Мирзиёева.
Известно, что дети получили специальные школьные наборы: приборы для письма по Брайлю и стилусы, специальный спортинвентарь.
"Дети ждали нашей встречи и тоже приготовили для меня подарки: пели, танцевали, читали стихи. Расспрашивали обо всём, делились своими новостями и планами на будущее", - поделилась впечатлениями от акции Мирзиёева.
Напомним, акцию запустили в 2019 году, она является ежегодной и проходит в рамках проекта "Кунгил кузи"("Глаза души"). Так, грузовые автомашины доставляют подарки в школы-интернаты для детей с нарушениями зрения во все регионы страны.