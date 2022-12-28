https://uz.sputniknews.ru/20221228/karavan-podarkov-dostavil-shkolnye-nabory-slabovidyaschim-detyam-v-djizake-31091957.html

"Караван подарков" доставил школьные наборы слабовидящим детям в Джизаке

"Караван подарков" доставил школьные наборы слабовидящим детям в Джизаке

Благотворительная новогодняя акция "Караван подарков" проходит ежегодно в рамках проекта "Кунгил кузи".

2022-12-28T08:05+0500

2022-12-28T08:05+0500

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общество

джизак

дети

акция

новогодняя акция

проект

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ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. В рамках благотворительной новогодней акции "Караван подарков" слабовидящие дети из специализированной школы в Джизаке получили подарки. Об этом в своем Telegram-канале рассказала заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Саида Мирзиёева.Известно, что дети получили специальные школьные наборы: приборы для письма по Брайлю и стилусы, специальный спортинвентарь.Напомним, акцию запустили в 2019 году, она является ежегодной и проходит в рамках проекта "Кунгил кузи"("Глаза души"). Так, грузовые автомашины доставляют подарки в школы-интернаты для детей с нарушениями зрения во все регионы страны.

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