https://uz.sputniknews.ru/20221228/oblachno-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-na-28-dekabrya-31091473.html

Облачно и без осадков: прогноз погоды на 28 декабря

Облачно и без осадков: прогноз погоды на 28 декабря

Какая погода ожидается в среду на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-12-28T09:07+0500

2022-12-28T09:07+0500

2022-12-28T09:07+0500

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ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. В среду в Узбекистане ожидается переменная облачность. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, ночью и утром небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла.Республика КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, ночью и утром местами небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

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