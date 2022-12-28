https://uz.sputniknews.ru/20221228/otsenki-uzbekistana-i-rossii-po-situatsii-v-afganistane-sovpadayut--malginov-31116985.html
Оценки Узбекистана и России по ситуации в Афганистане совпадают – Мальгинов
Оценки Узбекистана и России по ситуации в Афганистане совпадают – Мальгинов
В среду посол России в Узбекистане Олег Мальгинов провел итоговую пресс-конференцию. Подробности - в нашем материале.
2022-12-28T18:09+0500
2022-12-28T18:09+0500
2022-12-28T18:09+0500
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посольство россии в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. В ходе итоговой пресс-конференции посол России в Узбекистане Олег Мальгинов подчеркнул, что оценки России и Узбекистана по ситуации в Афганистане совпадают. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Также он отметил, что, учитывая сохраняющуюся в Афганистане активность радикальных элементов, противодействие перетоку террористов в сопредельные страны региона остается одним из приоритетных направлений сотрудничества России и Узбекистана.Кроме этого, Мальгинов напомнил, что оба государства поддерживают регулярный диалог по линии Советов безопасности. В частности, секретари Совбезов России и Узбекистана Николай Патрушев и Виктор Махмудов провели в августе двусторонние консультации и приняли участие в заседании секретарей советов безопасности стран ШОС.Посол отметил, что также продолжается российско-узбекское военное сотрудничество. Мальгинов рассказал, что контакты министров обороны Узбекистана и России носят постоянный характер, и напомнил, что в августе республику с официальным визитом посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он принял участие в совещании глав военных ведомств стран ШОС в Ташкенте.По словам Мальгинова, государства проводят совместные мероприятия по обеспечению военной безопасности, укреплению боевого потенциала вооруженных сил, подготовке военных кадров.
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оценки узбекистана и россии по ситуации в афганистане совпадают мальгинов в среду посол россии в узбекистане олег мальгинов провел итоговую пресс конференцию
оценки узбекистана и россии по ситуации в афганистане совпадают мальгинов в среду посол россии в узбекистане олег мальгинов провел итоговую пресс конференцию
Оценки Узбекистана и России по ситуации в Афганистане совпадают – Мальгинов
В среду посол России в Узбекистане Олег Мальгинов провел итоговую пресс-конференцию. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. В ходе итоговой пресс-конференции посол России в Узбекистане Олег Мальгинов подчеркнул, что оценки России и Узбекистана по ситуации в Афганистане совпадают. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
"Мы едины в понимании, что сегодня на первый план выходят вопросы гуманитарного содействия и постконфликтного восстановления страны с учетом непростой ситуации в афганской экономике и рисков усугубления миграционной обстановки в регионе", - заявил российский дипломат.
Также он отметил, что, учитывая сохраняющуюся в Афганистане активность радикальных элементов, противодействие перетоку террористов в сопредельные страны региона остается одним из приоритетных направлений сотрудничества России и Узбекистана.
Кроме этого, Мальгинов напомнил, что оба государства поддерживают регулярный диалог по линии Советов безопасности. В частности, секретари Совбезов России и Узбекистана Николай Патрушев и Виктор Махмудов провели в августе двусторонние консультации и приняли участие в заседании секретарей советов безопасности стран ШОС.
Посол отметил, что также продолжается российско-узбекское военное сотрудничество. Мальгинов рассказал, что контакты министров обороны Узбекистана и России носят постоянный характер, и напомнил, что в августе республику с официальным визитом посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он принял участие в совещании глав военных ведомств стран ШОС в Ташкенте.
По словам Мальгинова, государства проводят совместные мероприятия по обеспечению военной безопасности, укреплению боевого потенциала вооруженных сил, подготовке военных кадров.
"Узбекские военные заинтересованы в обмене опытом c российскими военнослужащими по подготовке летного состава, войск специального назначения, военных врачей, специалистов инженерной службы. В 2022 году по российским программам прошли обучение порядка 500 военнослужащих Узбекистана", - подчеркнул он.