https://uz.sputniknews.ru/20221228/prosto-i-so-vkusom-kak-ukrasit-elku-v-2023-godu-31122662.html

Просто и со вкусом: как украсить елку в 2023 году

Просто и со вкусом: как украсить елку в 2023 году

В каком цвете украсить елку в этом году? Какие игрушки и украшения выбрать? Чем кроме игрушек можно нарядить елку - в нашем материале.

2022-12-28T22:01+0500

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2022-12-28T22:01+0500

это интересно

елка

елка

новогодняя елка

новый год

новый год

игрушки

елочные игрушки

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По лунному китайскому календарю, символы наступающего 2023 года - Черный Водяной Кролик и Кот. Как украсить дом, чтобы заслужить благосклонность этих животных, рассказали российские дизайнеры в интервью РИА Новости.Своими рукамиЧтобы стильно нарядить елку, дизайнеры рекомендуют вспомнить уроки хендмейда и самим сделать украшения. Для этого лучше выбрать экологически чистый материал, который ассоциируется с лесом, природой и имеет светлую цветовую гамму.Например, можно взять большую еловую ветку и приклеить к ней шишки, палочки корицы, сушенные ягоды или дольки апельсина. Такой декор отлично будет смотреться на елке, под люстрой в гостиной или на стене.В основание елки можно положить плетеные корзины, пледы, красивые коробки, декоративные подсвечники для диодных свечей и колбы для гирлянд, санки-подставки, диско-шар, снег из ваты или синтепона, раскрашенные картонные домики и многое другое.Только не кислотные оттенкиВ этом году самыми востребованными цветами у дизайнеров стали бежевый, зеленый, белый, золотой, лавандовый, синий, черный, охристый желтый, а также традиционные - белый и красный.При выборе цветов и оттенков нужно помнить о совместимости. Например, белый хорошо смотрится со всеми цветами. Именно поэтому белый – это беспроигрышный вариант.Если вы хотите украсить елку более ярким или интересным оттенком, то стоит приглядеться к синему. К нему можно добавить белые перья, искусственные цветы и немного позолоты - такое сочетание подарит новогоднему дереву изящность.При этом эксперты рекомендуют отказаться от кислотных оттенков – такие "агрессивные" цвета не подойдут милому и мягкому символу года.Самое главное – не забывайте про правило трех цветов. Согласно ему, 60% должен занимать главный цвет, 30% - вторичный и 10% - добавочный, только в виде акцента.Трендовые украшенияНеобычными и милым украшениями, которые точно запомнятся гостям, послужат игрушки и сушеные фрукты на ветках елки.Как акцент можно использовать шары, бусы и фигурки золотого цвета – они будут органично смотреться на дереве. Если этом году вы решили покупать елку необычного цвета, то лучше использовать однотонные матовые украшения.Гирлянды – это украшение не только для елки, но и для квартиры. Их можно повесить на окна, подоконники, изголовья кроватей, камины, зеркала, праздничные столы. Огоньки создадут романтичную и уютную атмосферу.При выборе гирлянды нужно отдать предпочтение огонькам "теплого" света. Их свечение напомнит огонь в камине или пламя свечей.Сейчас в магазинах можно найти множества разных гирлянд в виде: букв, лент, сердечек, цветов, звезд и многого другого.Также не стоит забывать про гирлянды из детства - бумажные и картонные. Вырезание гирлянд, снежинок и остального декора может стать отличной новогодней традицией для всей семьи.Не выходит из моды и минимализм. Тем, кто не любят лишнюю мишуру, можно нарядить елку и дом именно в этом стиле. Он предполагает минимальное количество декора и сдержанную цветовую гамму.

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