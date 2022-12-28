Узбекистан и Кыргызстан готовятся к демаркации межгосударственной границы – подробности
© Кабинет министров Кыргызской республикиВстреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по согласованию организационно-правовых вопросов предстоящей демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
Следующая встреча состоится на территории Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. Во вторник в Оше состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по согласованию организационно-правовых вопросов предстоящей демаркации межгосударственной границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.
© Кабинет министров Кыргызской республикиВстреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по согласованию организационно-правовых вопросов предстоящей демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
Известно, что стороны подготовили проекты правовых и технических документов, которые регламентируют работы по демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. По сообщению пресс-службы, встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.
© Кабинет министров Кыргызской республикиВстреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по согласованию организационно-правовых вопросов предстоящей демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
По итогам мероприятия был подписан протокол. Следующая встреча состоится в Узбекистане.