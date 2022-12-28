https://uz.sputniknews.ru/20221228/uzbekistan-i-kyrgyzstan-gotovyatsya-k-demarkatsii-mejgosudarstvennoy-granitsy--podrobnosti-31108042.html

Узбекистан и Кыргызстан готовятся к демаркации межгосударственной границы – подробности

Узбекистан и Кыргызстан готовятся к демаркации межгосударственной границы – подробности

Следующая встреча состоится на территории Узбекистана.

2022-12-28T17:15+0500

2022-12-28T17:15+0500

2022-12-28T17:15+0500

политика

узбекистан

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. Во вторник в Оше состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по согласованию организационно-правовых вопросов предстоящей демаркации межгосударственной границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.Известно, что стороны подготовили проекты правовых и технических документов, которые регламентируют работы по демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. По сообщению пресс-службы, встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.По итогам мероприятия был подписан протокол. Следующая встреча состоится в Узбекистане.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан и кыргызстан готовятся к демаркации межгосударственной границы следующая встреча состоится на территории узбекистана