https://uz.sputniknews.ru/20221228/v-kakie-strany-uzbekistan-eksportiruet-frukty-i-ovoschi---infografika-31121932.html
В какие страны Узбекистан экспортирует фрукты и овощи - инфографика
В какие страны Узбекистан экспортирует фрукты и овощи - инфографика
За 11 месяцев текущего года Узбекистан эжкспортировал плодооовощную продукцию на $1млрд. Какие страны являются лидерами по импорту узбекских овощей и фруктов - смотрите в нашей инфографике.
2022-12-28T21:15+0500
2022-12-28T21:15+0500
2022-12-28T21:15+0500
инфографика
узбекистан
экспорт
импорт
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овощи
плодоовощная продукция
продукция
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2022
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Sputnik Узбекистан
в какие страны узбекистан экспортирует фрукты и овощи инфографика за 11 месяцев текущего года узбекистан эжкспортировал плодооовощную продукцию на $1млрд какие страны являются лидерами по импорту узбекских овощей и фруктов смотрите в нашей инфографике
в какие страны узбекистан экспортирует фрукты и овощи инфографика за 11 месяцев текущего года узбекистан эжкспортировал плодооовощную продукцию на $1млрд какие страны являются лидерами по импорту узбекских овощей и фруктов смотрите в нашей инфографике
В какие страны Узбекистан экспортирует фрукты и овощи - инфографика
За 11 месяцев текущего года Узбекистан эжкспортировал плодооовощную продукцию на $1млрд. Какие страны являются лидерами по импорту узбекских овощей и фруктов - смотрите в нашей инфографике.