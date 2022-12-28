В какие страны Узбекистан экспортирует фрукты и овощи - инфографика

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За 11 месяцев текущего года Узбекистан эжкспортировал плодооовощную продукцию на $1млрд. Какие страны являются лидерами по импорту узбекских овощей и фруктов - смотрите в нашей инфографике.