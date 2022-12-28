https://uz.sputniknews.ru/20221228/v-samarkande-startovala-podgotovka-k-provedeniyu-25-y-sessii-genassamblei-oon-31092862.html

В Самарканде стартовала подготовка к проведению 25-й сессии Генассамблеи ООН

В Самарканде стартовала подготовка к проведению 25-й сессии Генассамблеи ООН

Какие меры будут приняты для реализации туристического потенциала Самарканда - читайте в нашем материале.

2022-12-28T11:08+0500

2022-12-28T11:08+0500

2022-12-28T11:08+0500

самарканд

общество

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ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился принять меры по эффективному использованию туристического и транспортного потенциала Самаркандской области. Основой развития области станет концепция "Самарканд – туристические ворота Нового Узбекистана.Известно, что в городе стартовала подготовка к проведению в 2023 году очередной 25-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Кроме этого, Самаркандская область трансформируется в крупный транспортно-логистический хаб, соединенный авиа-, железнодорожным и автомобильным сообщением.Так, для зарубежных компаний-авиаперевозчиков будут созданы все возможности в модернизированном международном аэропорту Самарканда. Там внедряется альтернативная система размещения (базирования).При этом вопрос о выдаче разрешения на полеты рассматривается Агентством гражданской авиации при министерстве транспорта не более чем за 96 часов, а для чартерных рейсов – в течение 24 часов со дня вручения предоставленных иностранными авиакомпаниями документов для осуществления авиаперелетов.Также для обслуживания туристов создаются туристские информационные центры. Туристические компании и владельцы гостиниц получают дополнительные налоговые и таможенные льготы.В частности, субъекты предпринимательства до 1 января 2026 года будут освобождены:Помимо прочего, Пайарыкский, Самаркандский и Тайлакский районы Самаркандской области будут внесены в перечень районов и городов, в которых вводится специальный налоговый режим.

самарканд

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Мунаввар Разакова

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Мунаввар Разакова

в самарканде стартовала подготовка к проведению 25 й сессии генассамблеи оон какие меры будут приняты для реализации туристического потенциала самарканда