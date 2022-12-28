https://uz.sputniknews.ru/20221228/vrach-rasskazala-kakaya-kasha-samaya-vrednaya-dlya-pojilyx-lyudey-31089679.html
Врач рассказала, какая каша самая вредная для пожилых людей
Врач рассказала, какая каша самая вредная для пожилых людей
Диетолог сообщила о вреде манной каши для пожилых людей, подробности - в нашем материале.
2022-12-28T07:02+0500
2022-12-28T07:02+0500
2022-12-28T07:02+0500
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пожилые люди
врач
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Врач-диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что самой вредной кашей для пожилых является манная. Специалист отметила, что в этой каше содержатся простые углеводы, которые существенно повышают уровень глюкозы. Дюваль также сообщила, что манная каша готовится из глютеносодержащей крупы. По ее словам, часто у пожилых людей есть непереносимость этого белка.
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врач рассказала какая каша самая вредная для пожилых людей диетолог сообщила о вреде манной каши для пожилых людей
врач рассказала какая каша самая вредная для пожилых людей диетолог сообщила о вреде манной каши для пожилых людей
Врач рассказала, какая каша самая вредная для пожилых людей
Диетолог сообщила о вреде манной каши для пожилых людей, подробности - в нашем материале.
Врач-диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что самой вредной кашей для пожилых является манная.
Специалист отметила, что в этой каше содержатся простые углеводы, которые существенно повышают уровень глюкозы.
"Также она достаточно калорийна. Обычно манную кашу варят на молоке, добавляют сливочное масло. Все это может привести к набору веса", — добавила она.
Дюваль также сообщила, что манная каша готовится из глютеносодержащей крупы. По ее словам, часто у пожилых людей есть непереносимость этого белка.
"Но многие могут не знать об этом, так как не занимаются обследованием организма по этой части", — подчеркнула она.