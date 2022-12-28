https://uz.sputniknews.ru/20221228/vyydya-iz-uefa-my-tuda-bolshe-ne-vernemsya-konov-o-perexode-rossiyskogo-futbola-v-aziyu-31093170.html
Выйдя из УЕФА, мы туда больше не вернемся: Конов о переходе российского футбола в Азию
Выйдя из УЕФА, мы туда больше не вернемся: Конов о переходе российского футбола в Азию
Спортивный журналист и заместитель генерального директора телеканала "Матч-ТВ" Василий Конов скептически относится к идее перехода российского футбола из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.
2022-12-28T11:59+0500
2022-12-28T11:59+0500
2022-12-28T11:59+0500
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По словам Конова, такой переход будет иметь смысл только в случае, если ФИФА даст гарантии России участия сборной в отборочном турнире к Чемпионату мира 2026 года. В ином случае лучше остаться в европейском футболе. Также эксперт назвал спортсменов года в России и подвел спортивные итоги 2022 года. Обсудили возможность поездки россиян на Олимпиаду 2024 года в Париже и возвращение к участию в международных соревнованиях. Кроме того, Василий Конов поделился со зрителями канала "Sputnik на русском" своими советами, что посмотреть в театрах на новогодних праздниках. Подробнее смотрите в нашем видео.
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выйдя из уефа мы туда больше не вернемся конов о переходе российского футбола в азию спортивный журналист и заместитель генерального директора телеканала матч тв василий конов скептически относится к идее перехода российского футбола из уефа в азиатскую конфедерацию
выйдя из уефа мы туда больше не вернемся конов о переходе российского футбола в азию спортивный журналист и заместитель генерального директора телеканала матч тв василий конов скептически относится к идее перехода российского футбола из уефа в азиатскую конфедерацию
Выйдя из УЕФА, мы туда больше не вернемся: Конов о переходе российского футбола в Азию
Спортивный журналист и заместитель генерального директора телеканала "Матч-ТВ" Василий Конов скептически относится к идее перехода российского футбола из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.
По словам Конова, такой переход будет иметь смысл только в случае, если ФИФА даст гарантии России участия сборной в отборочном турнире к Чемпионату мира 2026 года. В ином случае лучше остаться в европейском футболе.
Также эксперт назвал спортсменов года в России и подвел спортивные итоги 2022 года. Обсудили возможность поездки россиян на Олимпиаду 2024 года в Париже и возвращение к участию в международных соревнованиях. Кроме того, Василий Конов поделился со зрителями канала "Sputnik на русском" своими советами, что посмотреть в театрах на новогодних праздниках. Подробнее смотрите в нашем видео.