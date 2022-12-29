https://uz.sputniknews.ru/20221229/ferganskiy-neftepererabatyvayuschiy-zavod-budet-vypuskat-novyy-vid-aviakerosina-31138902.html

Ферганский нефтеперерабатывающий завод будет выпускать новый вид авиакеросина

Ферганский нефтеперерабатывающий завод будет выпускать новый вид авиакеросина

Конфигурация технологических установок ФНПЗ позволяет увеличить производство авиакеросина до 8 тыс. тонн в месяц.

2022-12-29T12:30+0500

2022-12-29T12:30+0500

2022-12-29T12:30+0500

экономика

ферганский нефтеперерабатывающий завод

фергана

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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. На Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (ФНПЗ) получена опытная партия авиационного топлива для газотурбинных двигателей JET A-1. Это топливо соответствует европейскому стандарту качества и пользуется повышенным спросом на международном рынке авиации, включая воздушные судна Airbus и Boeing, сообщает корреспондент Sputnik.Авиационное топливо JET A-1 производства ФНПЗ прошло квалификационные испытания, проводимые Всероссийским научно-исследовательским институтом нефтепереработки (АО ВНИИ НП). После этих испытаний технология производства была утверждена, и сейчас получен сертификат соответствия Узбекского агентства по техническому регулированиюКонфигурация технологических установок ФНПЗ позволяет увеличить производство авиакеросина до 8 тыс. тонн в месяц и в перспективе нарастить поставки как в местные, так и зарубежные аэропорты.В настоящее время на ФНПЗ ведутся работы по обеспечению промышленного выпуска нового вида авиационного топлива.

фергана

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Sputnik Узбекистан

ферганский нпз получил сертификат соответствия на выпуск нового вида авиакеросина конфигурация технологических установок фнпз позволяет увеличить производство авиакеросина до 8 тыс тонн в месяц