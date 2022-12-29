https://uz.sputniknews.ru/20221229/ferganskiy-neftepererabatyvayuschiy-zavod-budet-vypuskat-novyy-vid-aviakerosina-31138902.html
Ферганский нефтеперерабатывающий завод будет выпускать новый вид авиакеросина
Ферганский нефтеперерабатывающий завод будет выпускать новый вид авиакеросина
Конфигурация технологических установок ФНПЗ позволяет увеличить производство авиакеросина до 8 тыс. тонн в месяц.
2022-12-29T12:30+0500
2022-12-29T12:30+0500
2022-12-29T12:30+0500
экономика
ферганский нефтеперерабатывающий завод
фергана
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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. На Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (ФНПЗ) получена опытная партия авиационного топлива для газотурбинных двигателей JET A-1. Это топливо соответствует европейскому стандарту качества и пользуется повышенным спросом на международном рынке авиации, включая воздушные судна Airbus и Boeing, сообщает корреспондент Sputnik.Авиационное топливо JET A-1 производства ФНПЗ прошло квалификационные испытания, проводимые Всероссийским научно-исследовательским институтом нефтепереработки (АО ВНИИ НП). После этих испытаний технология производства была утверждена, и сейчас получен сертификат соответствия Узбекского агентства по техническому регулированиюКонфигурация технологических установок ФНПЗ позволяет увеличить производство авиакеросина до 8 тыс. тонн в месяц и в перспективе нарастить поставки как в местные, так и зарубежные аэропорты.В настоящее время на ФНПЗ ведутся работы по обеспечению промышленного выпуска нового вида авиационного топлива.
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ферганский нпз получил сертификат соответствия на выпуск нового вида авиакеросина конфигурация технологических установок фнпз позволяет увеличить производство авиакеросина до 8 тыс тонн в месяц
ферганский нпз получил сертификат соответствия на выпуск нового вида авиакеросина конфигурация технологических установок фнпз позволяет увеличить производство авиакеросина до 8 тыс тонн в месяц
Ферганский нефтеперерабатывающий завод будет выпускать новый вид авиакеросина
Конфигурация технологических установок ФНПЗ позволяет увеличить производство авиакеросина до 8 тыс. тонн в месяц.
ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. На Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (ФНПЗ) получена опытная партия авиационного топлива для газотурбинных двигателей JET A-1. Это топливо соответствует европейскому стандарту качества и пользуется повышенным спросом на международном рынке авиации, включая воздушные судна Airbus и Boeing, сообщает корреспондент Sputnik.
Авиационное топливо JET A-1 производства ФНПЗ прошло квалификационные испытания, проводимые Всероссийским научно-исследовательским институтом нефтепереработки (АО ВНИИ НП). После этих испытаний технология производства была утверждена, и сейчас получен сертификат соответствия Узбекского агентства по техническому регулированию
"Получение сертификата соответствия говорит о высокой способности завода производить качественное и современное авиационное топливо. Продукция соответствует всем установленным нормам и заявленной технологии", – отметил представитель Узбекского агентства по техническому регулированию Алишер Дудоев.
Конфигурация технологических установок ФНПЗ позволяет увеличить производство авиакеросина до 8 тыс. тонн в месяц и в перспективе нарастить поставки как в местные, так и зарубежные аэропорты.
"Освоение новых видов продукции – один из основных приоритетов, реализуемых в рамках проекта модернизации Ферганского НПЗ. В свете озвученных руководством страны задач по превращению Узбекистана в международный транспортный хаб, ФНПЗ готов стать надежным поставщиком качественного сырья. В наших планах создать географию поставок авиакеросина в местные аэропорты и дать возможность международным суднам заправляться в Узбекистане качественным топливом отечественного производства", – отметил директор ФНПЗ Хабиб Латипов.
В настоящее время на ФНПЗ ведутся работы по обеспечению промышленного выпуска нового вида авиационного топлива.