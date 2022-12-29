https://uz.sputniknews.ru/20221229/kak-rabotaet-tsentr-psixologicheskoy-pomoschi-s-vospitannikami-detdomov---video-31123961.html
Как работает Центр психологической помощи с воспитанниками детдомов - видео
Как работает Центр психологической помощи с воспитанниками детдомов - видео
Как Центр психологической помощи проводит адаптацию воспитанников детских домов и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - смотрите в нашем видео.
2022-12-29T19:29+0500
2022-12-29T19:29+0500
2022-12-29T19:29+0500
видео
центр
помощь
детский дом
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В Центре психологической помощи при Нацгвардии Узбекистана проводят работу с воспитанниками детских домов с сентября этого года. Ребята занимаются в центре дважды в неделю.На Новый год специалисты центра подготовили для детей особую программу. Как проходят занятия в центре, какую психологическую помощь оказывают ребятам и какие сюрпризы к празднику подготовили для юных посетителей - смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.
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как работает центр психологической помощи с воспитанниками детдомов видео как центр психологической помощи проводит адаптацию воспитанников детских домов и детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации смотрите в нашем видео
как работает центр психологической помощи с воспитанниками детдомов видео как центр психологической помощи проводит адаптацию воспитанников детских домов и детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации смотрите в нашем видео
Как работает Центр психологической помощи с воспитанниками детдомов - видео
Как Центр психологической помощи проводит адаптацию воспитанников детских домов и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - смотрите в нашем видео.
В Центре психологической помощи при Нацгвардии Узбекистана проводят работу с воспитанниками детских домов с сентября этого года. Ребята занимаются в центре дважды в неделю.
На Новый год специалисты центра подготовили для детей особую программу. Как проходят занятия в центре, какую психологическую помощь оказывают ребятам и какие сюрпризы к празднику подготовили для юных посетителей - смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.