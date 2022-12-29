https://uz.sputniknews.ru/20221229/mejdunarodnyy-torgovyy-tsentr-otkrylsya-v-termeze-31147968.html

Международный торговый центр открылся в Термезе

Международный торговый центр открылся в Термезе

Запуск центра позволит нарастить товарооборот с Афганистаном до $1,2 млрд.

2022-12-29T16:25+0500

2022-12-29T16:25+0500

2022-12-29T16:25+0500

экономика

термез

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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Во вторник в Термезе на границе Узбекистана и Афганистана открылся Международный торговый центр. Об этом сообщает Торгпредство России в республике.Для предпринимателей стали доступны блоки в торговой зоне центра, рассчитанной на 4 тыс. магазинов. Кроме того, в комплексе предусмотрены производственно-логистическая зона, медицинский центр и ресторан. Пока открылась лишь первая очередь, полный запуск проекта планируется в первом квартале 2023 года. Всего в нём будет доступно 1800 торговых точек, а также гостиница на 300 мест.Иностранные граждане и юридические лица смогут приобретать в комплексе торговые места либо арендовать их, в том числе бесплатно. Граждане Афганистана смогут находиться в комплексе по деловым целям без визы до 10 дней.Ожидается, что годовой оборот комплекса составит $500 млн., а объём оказываемых в нём услуг — $10 млн. Инвестиции в проект составили более $75 млн.Запуск центра позволит нарастить товарооборот с Афганистаном до $1,2 млрд.

термез

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международный торговый центр открылся в термезе запуск центра позволит нарастить товарооборот с афганистаном до $1 2 млрд