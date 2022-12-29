Мирзиёев ознакомился с учебниками нового поколения для начальных классов – фото
10:50 29.12.2022 (обновлено: 11:06 29.12.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Международный конгресс-центр и знакомится с презентацией учебников нового поколения, разработанных для начальных классов.
Новый учебно-методический комплекс был разработан с применением технологий дополненной реальности.
ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг прибыл в Международный конгресс-центр, где он знакомится с презентацией учебников нового поколения, разработанных для начальных классов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Известно, что данный учебно-методический комплекс (УМК) включает в себя полный комплект материалов для активного учебного процесса: учебники, рабочие тетради, методические пособия для учителей. Также в их систему встроена электронная образовательная платформа Estudy.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ней содержатся курсы по таким предметам, как математика, естествознание и информатика, и более 300 развивающих игровых заданий для закрепления полученных знаний.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Платформу можно использовать как во время урока, так и в свободное время. С её помощью ученики могут не только закреплять пройденный материал, но и самостоятельно опережать программу. Платформа размещена в сети TAS-IX, что делает этот ресурс бесплатным для использования.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Помимо этого, в состав УМК входят интерактивная обучающая программа с коллекцией развивающих игр на узбекском и русском языках для платформ Android и IOS и мобильные приложения "Математика" и "Букварь".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сообщается, что часть учебников для 1–3 классов, в частности по изобразительному искусству, узбекскому языку и музыкальной грамотности, разработаны с применением технологий дополненной реальности. Приложение дополненной реальности скачивается один раз и работает в режиме офлайн.
В республике было отобрано 14 пилотных школ, в которых со следующего учебного года планируется вести обучение по новым учебникам. Их педагоги прошли семинары-тренинги, на которых осваивали новые методики преподавания. На примере данных школ будут составлены технические и инфраструктурные стандарты для всех среднеобразовательных учебных заведений страны.