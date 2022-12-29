https://uz.sputniknews.ru/20221229/mirziyoev-prejde-vsego-nam-nujno-podnyat-avtoritet-uchitelya-31141214.html
Мирзиёев: прежде всего нам нужно поднять авторитет учителя
Мирзиёев: прежде всего нам нужно поднять авторитет учителя
В ходе своего выступления Мирзиёев также подчеркнул необходимость обучения девочек и женщин.
2022-12-29T13:19+0500
2022-12-29T13:19+0500
2022-12-29T13:19+0500
общество
шавкат мирзиёев
учитель
обучение
женщины
девочки
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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с обращением о реформах в сфере образования. В своем выступлении в Конгресс-центр он рассказал об инициативах в Новом Узбекистане, в частности, об усилиях по доведению образовательных реформ до самых отдалённых районов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Мирзиёев также отметил, что каждый человек, вверяя своего ребенка учителю, вверяет ему и своё будущее.Также узбекистанский лидер заявил, что зарплату учителям повысили, а "как только будет возможность", ее еще увеличат.Кроме этого, на презентации новых учебников Мирзиёев подчеркнул необходимость обучения девочек и женщин.
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мирзиёев прежде всего нам нужно поднять авторитет учителя в ходе своего выступления мирзиёев также подчеркнул необходимость обучения девочек и женщин
мирзиёев прежде всего нам нужно поднять авторитет учителя в ходе своего выступления мирзиёев также подчеркнул необходимость обучения девочек и женщин
Мирзиёев: прежде всего нам нужно поднять авторитет учителя
В ходе своего выступления Мирзиёев также подчеркнул необходимость обучения девочек и женщин.
ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с обращением о реформах в сфере образования. В своем выступлении в Конгресс-центр он рассказал об инициативах в Новом Узбекистане, в частности, об усилиях по доведению образовательных реформ до самых отдалённых районов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
"Прежде всего нам нужно поднять авторитет учителя. Стоит сказать, что мы 20 лет не обращали внимания на учителей. Кто от этого проиграл? Конечно мы", - подчеркнул глава государства.
Мирзиёев также отметил, что каждый человек, вверяя своего ребенка учителю, вверяет ему и своё будущее.
"Это справедливый факт, что настроение учителя и преподавание изменились за последние годы. Я сам преподавал, я знаю эту сферу. Реализовать шесть направлений, обозначенных в Послании Олий Мажлису — очень тяжело. Но если мы сегодня не будем мучить себя, завтра не будет результатов", — добавил президент.
Также узбекистанский лидер заявил, что зарплату учителям повысили, а "как только будет возможность", ее еще увеличат.
Кроме этого, на презентации новых учебников Мирзиёев подчеркнул необходимость обучения девочек и женщин.
"Кто воспитывает детей? Женщины, конечно. Вот почему мы должны давать образование нашим дочерям и матерям. Так мы дадим образование обществу", - заявил глава республики.