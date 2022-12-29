https://uz.sputniknews.ru/20221229/mirziyoev-prejde-vsego-nam-nujno-podnyat-avtoritet-uchitelya-31141214.html

Мирзиёев: прежде всего нам нужно поднять авторитет учителя

Мирзиёев: прежде всего нам нужно поднять авторитет учителя

В ходе своего выступления Мирзиёев также подчеркнул необходимость обучения девочек и женщин.

2022-12-29T13:19+0500

2022-12-29T13:19+0500

2022-12-29T13:19+0500

общество

шавкат мирзиёев

учитель

обучение

женщины

девочки

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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с обращением о реформах в сфере образования. В своем выступлении в Конгресс-центр он рассказал об инициативах в Новом Узбекистане, в частности, об усилиях по доведению образовательных реформ до самых отдалённых районов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Мирзиёев также отметил, что каждый человек, вверяя своего ребенка учителю, вверяет ему и своё будущее.Также узбекистанский лидер заявил, что зарплату учителям повысили, а "как только будет возможность", ее еще увеличат.Кроме этого, на презентации новых учебников Мирзиёев подчеркнул необходимость обучения девочек и женщин.

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2022

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев прежде всего нам нужно поднять авторитет учителя в ходе своего выступления мирзиёев также подчеркнул необходимость обучения девочек и женщин