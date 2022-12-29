https://uz.sputniknews.ru/20221229/na-territorii-belarusi-upala-ukrainskaya-raketa-31162783.html
На территории Беларуси упала украинская ракета
На территории Беларуси упала украинская ракета
Ведется следствие: спецслужбы прорабатывают две возможные версии.
2022-12-29T16:27+0500
2022-12-29T16:27+0500
2022-12-29T16:27+0500
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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. На территории Беларуси упала ракета из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.Ракета комплекса С-300 упала в промежутке с 10.00 до 11.00 по местному времени, сообщили в пресс-службе. О происшествии немедленно сообщили президенту.Спецслужбы в настоящее время устанавливают причины падения. Рассматривают две возможные версии: ракета залетела на территорию Беларуси случайно, как это было с падением ракет в Польше, и снаряд сбили белорусские системы ПВО.На месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, Министерств внутренних дел и обороны страны.Сведений о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе.
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беларусь залетела ракета с территории украины падение с-300 как в польше сбили пво
беларусь залетела ракета с территории украины падение с-300 как в польше сбили пво
На территории Беларуси упала украинская ракета
Ведется следствие: спецслужбы прорабатывают две возможные версии.
ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik.
На территории Беларуси упала ракета из Украины. Об этом сообщает
пресс-служба Александра Лукашенко.
Ракета комплекса С-300 упала в промежутке с 10.00 до 11.00 по местному времени, сообщили в пресс-службе. О происшествии немедленно сообщили президенту.
Спецслужбы в настоящее время устанавливают причины падения. Рассматривают две возможные версии: ракета залетела на территорию Беларуси случайно, как это было с падением ракет в Польше, и снаряд сбили белорусские системы ПВО.
На месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, Министерств внутренних дел и обороны страны.
Сведений о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе.