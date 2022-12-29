https://uz.sputniknews.ru/20221229/politolog-markov-rasskazal-pochemu-evrope-ne-vyrvatsya-iz-lap-ssha-31123742.html
Политолог Марков рассказал, почему Европе не вырваться из лап США
Политолог Марков рассказал, почему Европе не вырваться из лап США
Страны СНГ хотят самостоятельно управлять своей судьбой, но американцы активно вмешиваются в их дела и даже грозят ввести санкции, если они продолжат сотрудничать с Россией.
2022-12-29T17:09+0500
2022-12-29T17:09+0500
2022-12-29T17:09+0500
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сотрудничество
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Об этом в интервью "Sputnik" на русском рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков. Как экономическое партнерство с Россией позволит странам СНГ хорошо заработать? Почему Европа не сможет стать более независимой от США и НАТО? Когда в США начнется гражданская война? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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политолог марков рассказал почему европе не вырваться из лап сша страны снг хотят самостоятельно управлять своей судьбой но американцы активно вмешиваются в их дела и даже грозят ввести санкции если они продолжат сотрудничать с россией
политолог марков рассказал почему европе не вырваться из лап сша страны снг хотят самостоятельно управлять своей судьбой но американцы активно вмешиваются в их дела и даже грозят ввести санкции если они продолжат сотрудничать с россией
Политолог Марков рассказал, почему Европе не вырваться из лап США
Страны СНГ хотят самостоятельно управлять своей судьбой, но американцы активно вмешиваются в их дела и даже грозят ввести санкции, если они продолжат сотрудничать с Россией.
Об этом в интервью "Sputnik" на русском рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков. Как экономическое партнерство с Россией позволит странам СНГ хорошо заработать? Почему Европа не сможет стать более независимой от США и НАТО? Когда в США начнется гражданская война? Обо всем этом смотрите в нашем видео.