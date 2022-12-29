https://uz.sputniknews.ru/20221229/politolog-markov-rasskazal-pochemu-evrope-ne-vyrvatsya-iz-lap-ssha-31123742.html

Политолог Марков рассказал, почему Европе не вырваться из лап США

Политолог Марков рассказал, почему Европе не вырваться из лап США

Страны СНГ хотят самостоятельно управлять своей судьбой, но американцы активно вмешиваются в их дела и даже грозят ввести санкции, если они продолжат сотрудничать с Россией.

2022-12-29T17:09+0500

2022-12-29T17:09+0500

2022-12-29T17:09+0500

видео

европа

сша

снг

страны снг

санкции

россия

сотрудничество

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Об этом в интервью "Sputnik" на русском рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков. Как экономическое партнерство с Россией позволит странам СНГ хорошо заработать? Почему Европа не сможет стать более независимой от США и НАТО? Когда в США начнется гражданская война? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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политолог марков рассказал почему европе не вырваться из лап сша страны снг хотят самостоятельно управлять своей судьбой но американцы активно вмешиваются в их дела и даже грозят ввести санкции если они продолжат сотрудничать с россией