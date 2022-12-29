https://uz.sputniknews.ru/20221229/pravitelstvo-indii-otkrylo-delo-protiv-kompanii-proizvodivshey-preparat-dok-1-ma-31145669.html
Правительство Индии открыло дело против компании, производившей препарат Dok-1 Ma
Правительство Индии открыло дело против компании, производившей препарат Dok-1 Ma
В четверг Кашкадарьинская областная прокуратура сообщила о гибели еще одного ребенка. Он также принимал сироп против простуды индийского производства.
2022-12-29T14:53+0500
2022-12-29T14:53+0500
2022-12-29T14:53+0500
происшествия
правительство
индия
уголовное дело
компания
кашкадарьинская область
прокуратура
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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Правительство Индии начало расследование в отношении Marion Biotech, производителя Dok-1 Max. Расследование проводит Управление по лицензированию и контролю над наркотиками штата Уттар-Прадеш. Оно также запросило у правительства Узбекистана отчёт о погибших детях.Ранее узбекистанские правоохранители возбудили уголовное дело после гибели 18 детей от сиропа против простуды. Были задержаны представители импортёра и центра стандартизации лекарств.Исследования показали, что в детском лекарстве находился токсичный этиленгликоль, утверждает следствие. Это вещество применяется в фармацевтике только в микроскопических дозах.В четверг Кашкадарьинская областная прокуратура сообщила о гибели еще одного ребенка. Он также принимал этот сироп против простуды. Таким образом число жертв увеличилось до 19.
индия
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правительство индии открыло дело против компании производившей препарат dok 1 ma в четверг кашкадарьинская областная прокуратура сообщила о гибели еще одного ребенка он также принимал сироп против простуды индийского производства
правительство индии открыло дело против компании производившей препарат dok 1 ma в четверг кашкадарьинская областная прокуратура сообщила о гибели еще одного ребенка он также принимал сироп против простуды индийского производства
Правительство Индии открыло дело против компании, производившей препарат Dok-1 Ma
В четверг Кашкадарьинская областная прокуратура сообщила о гибели еще одного ребенка. Он также принимал сироп против простуды производства индийской компании.
ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Правительство Индии начало расследование в отношении Marion Biotech, производителя Dok-1 Max. Расследование проводит Управление по лицензированию и контролю над наркотиками штата Уттар-Прадеш. Оно также запросило у правительства Узбекистана отчёт о погибших детях.
Ранее узбекистанские правоохранители возбудили уголовное дело после гибели 18 детей от сиропа против простуды. Были задержаны представители импортёра и центра стандартизации лекарств.
Исследования показали, что в детском лекарстве находился токсичный этиленгликоль, утверждает следствие. Это вещество применяется в фармацевтике только в микроскопических дозах.
В четверг Кашкадарьинская областная прокуратура сообщила о гибели еще одного ребенка. Он также принимал этот сироп против простуды. Таким образом число жертв увеличилось до 19.