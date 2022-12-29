https://uz.sputniknews.ru/20221229/pravitelstvo-indii-otkrylo-delo-protiv-kompanii-proizvodivshey-preparat-dok-1-ma-31145669.html

Правительство Индии открыло дело против компании, производившей препарат Dok-1 Ma

Правительство Индии открыло дело против компании, производившей препарат Dok-1 Ma

В четверг Кашкадарьинская областная прокуратура сообщила о гибели еще одного ребенка. Он также принимал сироп против простуды индийского производства.

2022-12-29T14:53+0500

2022-12-29T14:53+0500

2022-12-29T14:53+0500

происшествия

правительство

индия

уголовное дело

компания

кашкадарьинская область

прокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/1d/31142922_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3911ef486aa0a543e98a7424494f5c56.jpg

ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Правительство Индии начало расследование в отношении Marion Biotech, производителя Dok-1 Max. Расследование проводит Управление по лицензированию и контролю над наркотиками штата Уттар-Прадеш. Оно также запросило у правительства Узбекистана отчёт о погибших детях.Ранее узбекистанские правоохранители возбудили уголовное дело после гибели 18 детей от сиропа против простуды. Были задержаны представители импортёра и центра стандартизации лекарств.Исследования показали, что в детском лекарстве находился токсичный этиленгликоль, утверждает следствие. Это вещество применяется в фармацевтике только в микроскопических дозах.В четверг Кашкадарьинская областная прокуратура сообщила о гибели еще одного ребенка. Он также принимал этот сироп против простуды. Таким образом число жертв увеличилось до 19.

индия

кашкадарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

правительство индии открыло дело против компании производившей препарат dok 1 ma в четверг кашкадарьинская областная прокуратура сообщила о гибели еще одного ребенка он также принимал сироп против простуды индийского производства