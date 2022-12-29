https://uz.sputniknews.ru/20221229/v-andijane-poyavitsya-nazemnoe-metro-31149018.html
В Андижане появится наземное метро
В Андижане появится наземное метро
Метро планируют проложить из центра Андижана до Нового Андижана.
2022-12-29T15:41+0500
2022-12-29T15:41+0500
2022-12-29T15:41+0500
общество
андижан
метро
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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. В Андижане появится наземное метро. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего выступления в Международном конгресс-центре.Также он отметил, что не только в Новом Андижане, но и во всех регионах внимание к учителям и наставникам будет усилено.Напомним, Мирзиёев в четверг прибыл в Международный конгресс-центр, где он ознакомился с презентацией учебников нового поколения, разработанных для начальных классов.
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в андижане появится наземное метро метро планируют проложить из центра андижана до нового андижана
в андижане появится наземное метро метро планируют проложить из центра андижана до нового андижана
В Андижане появится наземное метро
Метро планируют проложить из центра Андижана до Нового Андижана.
ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. В Андижане появится наземное метро. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего выступления в Международном конгресс-центре.
"Мы строим город Новый Андижан, в котором будут жить 500 тысяч человек. Там мы уделим большое внимание сфере образования. Даст бог, мы проложим наземное метро из центра Андижана до Нового Андижана", - рассказал президент.
Также он отметил, что не только в Новом Андижане, но и во всех регионах внимание к учителям и наставникам будет усилено.
Напомним, Мирзиёев в четверг прибыл в Международный конгресс-центр, где он ознакомился с презентацией учебников нового поколения, разработанных для начальных классов.