https://uz.sputniknews.ru/20221229/v-andijane-poyavitsya-nazemnoe-metro-31149018.html

В Андижане появится наземное метро

В Андижане появится наземное метро

Метро планируют проложить из центра Андижана до Нового Андижана.

2022-12-29T15:41+0500

2022-12-29T15:41+0500

2022-12-29T15:41+0500

общество

андижан

метро

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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. В Андижане появится наземное метро. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего выступления в Международном конгресс-центре.Также он отметил, что не только в Новом Андижане, но и во всех регионах внимание к учителям и наставникам будет усилено.Напомним, Мирзиёев в четверг прибыл в Международный конгресс-центр, где он ознакомился с презентацией учебников нового поколения, разработанных для начальных классов.

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Sputnik Узбекистан

в андижане появится наземное метро метро планируют проложить из центра андижана до нового андижана