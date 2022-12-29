https://uz.sputniknews.ru/20221229/v-respublike-tuman-prognoz-pogody-na-29-dekabrya-31123162.html

В республике туман: прогноз погоды на 29 декабря

В республике туман: прогноз погоды на 29 декабря

Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-12-29T08:02+0500

2022-12-29T08:02+0500

2022-12-29T08:02+0500

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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. В четверг в Узбекистане ожидается переменная облачность. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла.Республика КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 4-9° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, местами возможен небольшой дождь, туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, временами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

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в республике туман прогноз погоды на 29 декабря какая погода ожидается в четверг на территории республики читайте в нашем материале ташкент узбекистан самарканд фергана бухара навои андижан каракалпакстан четверг