https://uz.sputniknews.ru/20221229/v-tashkentskom-metropolitene-rasskazali-o-grafike-raboty-na-prazdniki-31128225.html
В Ташкентском метрополитене рассказали о графике работы на праздники
В Ташкентском метрополитене рассказали о графике работы на праздники
Как будет работать столичный метрополитен в новогоднюю ночь - в нашем материале.
2022-12-29T20:18+0500
2022-12-29T20:18+0500
2022-12-29T20:18+0500
общество
ташкентский метрополитен
работа
праздник
новогодние праздники
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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Пресс-служба ГУП "Тошкент метрополитени" опубликовала в своем Telegram-канале график работы метрополитена на новогодние праздники.Так, 31 декабря столичный метрополитен будет работать по обычному графику. Конец рабочего дня в этот день будет продлён на один час, то есть все станции метро будут обслуживать пассажиров с 05:00 31 декабря до 01:00 1 января.1-3 января движение поездов будет осуществлятся согласно воскресному графику с 05:00 до 00:00 ночи.
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в ташкентском метрополитене рассказали о графике работы на праздники как будет работать столичный метрополитен в новогоднюю ночь в нашем материале график работы метро 31 декабря 1 января
в ташкентском метрополитене рассказали о графике работы на праздники как будет работать столичный метрополитен в новогоднюю ночь в нашем материале график работы метро 31 декабря 1 января
В Ташкентском метрополитене рассказали о графике работы на праздники
Как будет работать столичный метрополитен в новогоднюю ночь - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Пресс-служба ГУП "Тошкент метрополитени" опубликовала в своем Telegram-канале график работы метрополитена на новогодние праздники.
Так, 31 декабря столичный метрополитен будет работать по обычному графику. Конец рабочего дня в этот день будет продлён на один час, то есть все станции метро будут обслуживать пассажиров с 05:00 31 декабря до 01:00 1 января.
1-3 января движение поездов будет осуществлятся согласно воскресному графику с 05:00 до 00:00 ночи.