https://uz.sputniknews.ru/20221229/v-tashkentskom-metropolitene-rasskazali-o-grafike-raboty-na-prazdniki-31128225.html

В Ташкентском метрополитене рассказали о графике работы на праздники

В Ташкентском метрополитене рассказали о графике работы на праздники

Как будет работать столичный метрополитен в новогоднюю ночь - в нашем материале.

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общество

ташкентский метрополитен

работа

праздник

новогодние праздники

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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Пресс-служба ГУП "Тошкент метрополитени" опубликовала в своем Telegram-канале график работы метрополитена на новогодние праздники.Так, 31 декабря столичный метрополитен будет работать по обычному графику. Конец рабочего дня в этот день будет продлён на один час, то есть все станции метро будут обслуживать пассажиров с 05:00 31 декабря до 01:00 1 января.1-3 января движение поездов будет осуществлятся согласно воскресному графику с 05:00 до 00:00 ночи.

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в ташкентском метрополитене рассказали о графике работы на праздники как будет работать столичный метрополитен в новогоднюю ночь в нашем материале график работы метро 31 декабря 1 января