https://uz.sputniknews.ru/20221229/v-uzbekistane-proydet-nedelya-molodejnogo-turizma-31127777.html

В Узбекистане пройдет неделя молодежного туризма

В Узбекистане пройдет неделя молодежного туризма

Что предусматривает неделя молодежного туризма - читайте в нашем материале.

2022-12-29T11:38+0500

2022-12-29T11:38+0500

2022-12-29T11:38+0500

туризм

узбекистан

туризм

молодежь

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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. В первой половине января в Узбекистане пройдет неделя молодежного туризма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия республики.Целью недели является организация молодежных экскурсионных поездок по достопримечательностям Узбекистана на основе сезонных льготных туристических пакетов в праздничные дни, организация поездок студентов вузов, школьников и населения махалей и молодежи, реализация необходимых организационных и практических мер по передвижению учащихся, студентов и молодежи с ограниченными возможностями здоровья.Также известно, что в течение недели будут организованы коллективные молодежные посещения объектов культурного наследия, музеев, театров и кинотеатров, показы театрализованных представлений, проведение во всех регионах проекта “молодежного туристического каравана” и недели “островного туризма” в республике Каракалпакстан, организация дней чтения. Кроме этого, запланировано проведение мастер-классов с участием деятелей науки.По сообщению пресс-службы, в рамках проекта "Путешествуй по Узбекистану!" были объявлены скидки на посещение объектов культурного наследия и музеев.Помимо прочего, во время недели молодежного туризма АО "Узбекистон темир йуллари" и АО "Uzbekistan Airways" вводят скидки для молодежи на междугородние автобусные, авиа-и железнодорожные билеты.Данное мероприятие пройдет в соответствии с Указом президента от 30 апреля 2022 года "О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма". Оно организовано Министерством туризма и культурного наследия в сотрудничестве с Агентством по делам молодежи, Министерством по поддержке махали и просвещения, а также Министерством высшего и среднего специального образования.

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что предусматривает неделя молодежного туризма читайте в нашем материале в узбекистане пройдет неделя молодежного туризма скидки льготы посещение музеев