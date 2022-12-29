https://uz.sputniknews.ru/20221229/v-uzbekistane-zapretyat-prodaju-alkogolya-i-tabaka-litsam-mladshe-21-goda-31107658.html

В Узбекистане запретят продажу алкоголя и табака лицам младше 21 года

В Узбекистане запретят продажу алкоголя и табака лицам младше 21 года

Закон вступит в силу через три месяца после того, как его подпишет глава государства.

2022-12-29T09:05+0500

2022-12-29T09:05+0500

2022-12-29T09:05+0500

общество

узбекистан

продажа

табак

алкоголь

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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. В ходе 36-го пленарного заседания сенаторы одобрили запрет на продажу табачных изделий, электронных сигареты и алкоголя людям младше 21 года (по действующему законодательству разрешенный возраст – 20 лет).Данные меры предусматривает закон "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции" в новой редакции. Он вступит в силу через три месяца после подписания его президентом.Также запрещается продавать алкогольную и табачную продукцию без непосредственного участия продавца, в том числе посредством торговых автоматов, с полок самообслуживания и в форме электронной коммерции (за исключением игристых и натуральных вин), в том числе с помощью доставки.Кроме этого, будет введен запрет на продажу сигарет и алкоголя путём выездной и выносной торговли, в аптеках и магазинах детских товаров, медицинских и спортивных учреждениях.Продавец обязан требовать от покупателя предъявить документ, удостоверяющий его личность и возраст. В случае отсутствия документа покупателю должно быть отказано в реализации этой продукции.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в узбекистане запретят продажу алкоголя и табака лицам младше 21 года закон вступит в силу через три месяца после того как его подпишет глава государства