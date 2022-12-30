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Гулиев: Запад попытается обойти свой потолок цен на нефть, когда увидит его последствия
Гулиев: Запад попытается обойти свой потолок цен на нефть, когда увидит его последствия
Указ Путина об ответе на потолок цен на нефть в очередной раз доказал, что Россия не будет играть по тем правилам, которые выдумывает Запад.
2022-12-30T11:05+0500
2022-12-30T11:05+0500
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владимир путин
нефть
цены
россия
запад
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. Что решение России значит для мирового энергорынка? Как изменятся цены на нефть? Почему Западу теперь будет сложнее убедить нейтральные страны присоединиться к ценовому потолку? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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гулиев запад попытается обойти свой потолок цен на нефть когда увидит его последствия указ путина об ответе на потолок цен на нефть в очередной раз доказал что россия не будет играть по тем правилам которые выдумывает запад
гулиев запад попытается обойти свой потолок цен на нефть когда увидит его последствия указ путина об ответе на потолок цен на нефть в очередной раз доказал что россия не будет играть по тем правилам которые выдумывает запад

Гулиев: Запад попытается обойти свой потолок цен на нефть, когда увидит его последствия

11:05 30.12.2022
© Sputnik
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Указ Путина об ответе на потолок цен на нефть в очередной раз доказал, что Россия не будет играть по тем правилам, которые выдумывает Запад.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. Что решение России значит для мирового энергорынка? Как изменятся цены на нефть? Почему Западу теперь будет сложнее убедить нейтральные страны присоединиться к ценовому потолку? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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