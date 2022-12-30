https://uz.sputniknews.ru/20221230/guliev-zapad-popytaetsya-oboyti-svoy-potolok-tsen-na-neft-kogda-uvidit-ego-posledstviya-31123855.html

Гулиев: Запад попытается обойти свой потолок цен на нефть, когда увидит его последствия

Гулиев: Запад попытается обойти свой потолок цен на нефть, когда увидит его последствия

Указ Путина об ответе на потолок цен на нефть в очередной раз доказал, что Россия не будет играть по тем правилам, которые выдумывает Запад.

2022-12-30T11:05+0500

2022-12-30T11:05+0500

2022-12-30T11:05+0500

видео

владимир путин

нефть

цены

россия

запад

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. Что решение России значит для мирового энергорынка? Как изменятся цены на нефть? Почему Западу теперь будет сложнее убедить нейтральные страны присоединиться к ценовому потолку? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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гулиев запад попытается обойти свой потолок цен на нефть когда увидит его последствия указ путина об ответе на потолок цен на нефть в очередной раз доказал что россия не будет играть по тем правилам которые выдумывает запад