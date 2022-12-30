https://uz.sputniknews.ru/20221230/kakoy-budet-pogoda-v-tashkente-na-novyy-god-rasskazali-v-gidromettsentre---video-31184758.html
Какой будет погода в Ташкенте на Новый год рассказали в Гидрометцентре - видео
Какой будет погода в Ташкенте на Новый год рассказали в Гидрометцентре - видео
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей Ташкента в новогоднюю ночь.
2022-12-30T15:49+0500
2022-12-30T15:49+0500
2022-12-30T15:49+0500
общество
ташкент
погода
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ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" рассказал, какая погода ждет жителей Ташкента в новогоднюю ночь.По его словам, температура воздуха не будет сильно отличаться от среднего многолетнего значения, возможно, будет ниже на 1-2 градуса.Тем не менее, температура будет значительно выше нуля.
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гидрометцентр роман вильфанд новогодняя ночь температура воздуха
гидрометцентр роман вильфанд новогодняя ночь температура воздуха
Какой будет погода в Ташкенте на Новый год рассказали в Гидрометцентре - видео
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей Ташкента в новогоднюю ночь.
ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" рассказал, какая погода ждет жителей Ташкента в новогоднюю ночь.
По его словам, температура воздуха не будет сильно отличаться от среднего многолетнего значения, возможно, будет ниже на 1-2 градуса.
Тем не менее, температура будет значительно выше нуля.