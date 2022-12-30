https://uz.sputniknews.ru/20221230/kogo-my-poteryali-znamenitosti-skonchavshiesya-v-2022-godu-31188917.html

Кого мы потеряли: знаменитости, скончавшиеся в 2022 году

Кого мы потеряли: знаменитости, скончавшиеся в 2022 году

Вспомним деятелей науки, искусства и политических деятелей Узбекистана, ушедших из жизни в 2022 году.

2022-12-30T17:52+0500

2022-12-30T17:52+0500

2022-12-30T17:52+0500

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ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Ученые, актеры, политики - вспомним выдающихся узбекистанцев, ушедших из жизни в 2022 году.Деятели науки и наукиАрхеолог Эдуард Ртвеладзе. В начале года, 10 февраля, на 80-м году жизни скончался Ртвеладзе Эдуард Василевич, археолог, академик Академии наук Узбекистана, известный не только в республике но и во всем мире.Эдуард Ртвеладзе был известным исследователем в области истории, археологии, нумизматики, культуры и искусства Средней Азии, Кавказа и соседних стран. Является автором более 840 научных работ, в том числе 41 монографии.Более 500 научных статей ученого опубликованы в престижных научных изданиях таких стран, как Россия, Италия, США, Франция, Великобритания, Япония, Южная Корея, Греция, Грузия, Польша, Индия.Академик Бахтиёр Назаров. Академик Академии наук Узбекистана, крупный исследователь узбекской литературы, преподаватель, академик Бахтиёр Аминович Назаров скончался 18 января в возрасте 77 лет.Бахтиёр Назаров изучал творчество Фитрата, Айбека, Гафура Гуляма, Абдуллы Каххара, Абдуллы Арипова, является одним из авторов учебника по узбекской литературе для 9-11 классов общеобразовательных школ.Академик Абдумавлон Абдуллаев. Заслуженный деятель науки Узбекистана, академик Абдумавлон Абдуллаев скончался 8 декабря в возрасте 92 лет.Абдумавлон Абдуллаев является крупным специалистом в области генетики растений, он изучал фундаментальные проблемы генетики, систематики, эволюции и филогенеза хлопчатника, создал одну из богатейших в мире коллекций генофонда хлопчатника, был одним из специалистов, пополнявших ее новыми образцами.Профессор Хасан Шарипов. 13 ноября скончался доктор химических наук, профессор, академик кафедры "Драгоценные металлы и драгоценные камни" Международной академии информации Гасан Шарипов.Литература и искусствоДраматург Шароф Бошбеков. 26 января скончался известный драматург Шароф Бошбеков. Он обогатил сокровищницу узбекской драматургии множеством известных пьес. Шароф Бошбеков принял участие в качестве сценариста и режиссера в создании фильмов "Маруф и Шариф", "Безликий", "Золотой мальчик", "Фархад и Ширин". Бошбеков – заслуженный работник культуры Узбекистана, кавалер ордена "Трудовая слава".Народный поэт Узбекистана Джамал Камал. Народный поэт Узбекистана Джамал Камал скончался 27 сентября в возрасте 84 лет. Поэт стал автором целого ряда поэтических сборников. Он также перевел более десяти драм шедевров мировой литературы, таких как "Гамлет", "Отелло", "Антоний и Клеопатра" и других с английского на узбекский язык.9 октября скончался поэт и драматург Хайдар Мухаммед. Спектакли по пьесам Хайдара Мухаммеда ставили областные театры и Национальный музыкальный театр имени Мукими.Знаменитый исполнитель Даврон Гоипов скончался 7 октября в возрасте 61 года. Даврон Гоипов начал свою карьеру в качестве бас-гитариста в группе "Ялла" в 1978 году, в 1980 году была образована первая в Узбекистане рок-группа "Оригинал".Певец и композитор Равшан Намозов скончался 24 сентября в возрасте 61 года. Намозов начал свою карьеру в группе "Карс", которая была основана в 1989 году.Народная артистка Узбекистана Тоти Юсупова скончалась 15 марта в возрасте 86 лет. Тоти Юсупова создала целый ряд блистательных образов на театральной сцене.Абдуназар Поёнов, народный бахши Узбекистана, скончался 16 мая в возрасте 73 лет. В репертуаре Абдуназара-бахши "Алпомыш", "Малика айёр", "Шерали" и другие эпосы, композиции для домбры и произведения на тему любви к Родине, верности, жизни народа.Народный артист Узбекистана Лутфулла Садуллаев скончался 10 апреля в возрасте 82 лет. За свою карьеру Садуллаев сыграл роли в множестве фильмов и театральных пьес. Награжден орденом "Эл-юрт хурмати".Народная артистка Узбекистана Марьям Ихтиёрова скончалась 23 марта в возрасте 82 лет. Марьям Ихтиёрова начинала свою карьеру в Государственном музыкальном театре Узбекистана имени Мукими и на протяжении многих лет сыграла множество ролей в спектаклях и фильмах. Также он регулярно участвовал в различных радиопередачах и юмористических телепередачах. В 2016 году награжден медалью "Шухрат".Народная артистка Узбекистана Вилаят Окилова скончалась 2 февраля в возрасте 85 лет. Блестящее исполнение народных танцев принесло ей признание как в стране, так и далеко за ее пределами. Как балетмейстер Вилаят Окилова поставила ряд танцевальных композиций и создала свою уникальную школу хореографии.Известная певица Санобар Матмуродова скончалась 11 января в возрасте 54 лет. Санобар Матмуродова из Хорезма была представительницей школы Алмахан Хаитовой. Много лет преподавала в Самаркандском областном отделении Государственной филармонии Узбекистана.Актриса Элеонора Дмитриева. Заслуженная артистка Узбекистана Элеонора Ивановна Дмитриева скончалась 8 ноября в возрасте 85 лет. Она присоединилась к труппе Русского драматического театра в Ташкенте в 1960 году и за годы карьеры сыграла множество уникальных ролей.Солист группы "Оман", певец Джасур Рафиков скончался 14 ноября. Песни группы, такие как "Sokin Tun", "Kanday Unutding", "Ishan", "Seventh Floor", "Aq Gulim" пользовались большой популярностью. Группа распалась в 2018 году.Государственные деятелиГосударственный деятель Георгий Крайнов скончался 6 июня в возрасте 88 лет. Георгий Алексеевич, соратник первого президента Узбекистана Ислама Каримова, до последнего дня своей жизни работал старшим научным сотрудником Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова.Ранее он был заведующим сектором протокола Управления делами аппарата президента. Награжден званием "Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан", орденами "Достлик", "Мехнат шуҳрати", знаком "Содик хизматлари учун".Герой Узбекистана Лола Муратова. Депутат Сената Олий Мажлиса Лола Муратова скончалась 30 мая в возрасте 64 лет. Работала заведующей фермерским хозяйством "Нурли Абад" Алтыарыкского района Ферганской области. Награждена орденами "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Узбекистан", "Эл-юрт хурмати", "За самоотверженный труд", "Герой Узбекистана" и "Красная Звезда".

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