Скончался Пеле - основные факты о футболисте
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБразильский футболист Пеле
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Легендарному футболисту было 82 года, он скончался от последствий онкологии.
ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Скончался Пеле, сообщила его дочь, пишет РИА Новости.
Трехкратному чемпиону мира по футболу было 82.
Пеле был внепланово госпитализирован в больницу в Сан-Паулу с общим отеком тела и сердечной недостаточностью 30 ноября. Позднее сообщалось, что организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь.
По словам дочерей экс-футболиста, Пеле попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным коронавирусом. А в сентябре 2021 Пеле диагностировали опухоль толстой кишки.
Трехкратному чемпиону мира по футболу было 82.
Пеле был внепланово госпитализирован в больницу в Сан-Паулу с общим отеком тела и сердечной недостаточностью 30 ноября. Позднее сообщалось, что организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь.
По словам дочерей экс-футболиста, Пеле попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным коронавирусом. А в сентябре 2021 Пеле диагностировали опухоль толстой кишки.
основные факты о Пеле:
Полное имя - Эдсон Арантис ду Насименту.
Пеле - единственный в истории футболист, трижды ставший чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970).
Он входил в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру - по некоторым данным, забил 1281 гол.
Пеле был лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии - он забил 77 голов в 92 матчах.
На протяжении 18 лет представлял бразильский "Сантос", после этого еще 3 года выступал за американский "Нью-Йорк Космос", завершив карьеру в 1977.
Пеле - единственный в истории футболист, трижды ставший чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970).
Он входил в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру - по некоторым данным, забил 1281 гол.
Пеле был лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии - он забил 77 голов в 92 матчах.
На протяжении 18 лет представлял бразильский "Сантос", после этого еще 3 года выступал за американский "Нью-Йорк Космос", завершив карьеру в 1977.