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https://uz.sputniknews.ru/20221230/skonchalsya-pele---osnovnye-fakty-o-futboliste-31172738.html
Скончался Пеле - основные факты о футболисте
Скончался Пеле - основные факты о футболисте
Легендарному футболисту было 82 года, он скончался от онкологии.
2022-12-30T07:59+0500
2022-12-30T07:59+0500
в мире
футболист
скончался
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ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Скончался Пеле, сообщила его дочь, пишет РИА Новости.Трехкратному чемпиону мира по футболу было 82. Пеле был внепланово госпитализирован в больницу в Сан-Паулу с общим отеком тела и сердечной недостаточностью 30 ноября. Позднее сообщалось, что организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь.По словам дочерей экс-футболиста, Пеле попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным коронавирусом. А в сентябре 2021 Пеле диагностировали опухоль толстой кишки.основные факты о Пеле: Полное имя - Эдсон Арантис ду Насименту.Пеле - единственный в истории футболист, трижды ставший чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970).Он входил в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру - по некоторым данным, забил 1281 гол.Пеле был лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии - он забил 77 голов в 92 матчах.На протяжении 18 лет представлял бразильский "Сантос", после этого еще 3 года выступал за американский "Нью-Йорк Космос", завершив карьеру в 1977.
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пеле скончался онкология легочная сердечная недостаточность
пеле скончался онкология легочная сердечная недостаточность

Скончался Пеле - основные факты о футболисте

07:59 30.12.2022
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБразильский футболист Пеле
Бразильский футболист Пеле - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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Легендарному футболисту было 82 года, он скончался от последствий онкологии.
ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Скончался Пеле, сообщила его дочь, пишет РИА Новости.

Трехкратному чемпиону мира по футболу было 82.

Пеле был внепланово госпитализирован в больницу в Сан-Паулу с общим отеком тела и сердечной недостаточностью 30 ноября. Позднее сообщалось, что организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь.

По словам дочерей экс-футболиста, Пеле попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным коронавирусом. А в сентябре 2021 Пеле диагностировали опухоль толстой кишки.

основные факты о Пеле:

Полное имя - Эдсон Арантис ду Насименту.

Пеле - единственный в истории футболист, трижды ставший чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970).

Он входил в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру - по некоторым данным, забил 1281 гол.

Пеле был лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии - он забил 77 голов в 92 матчах.

На протяжении 18 лет представлял бразильский "Сантос", после этого еще 3 года выступал за американский "Нью-Йорк Космос", завершив карьеру в 1977.
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