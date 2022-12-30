https://uz.sputniknews.ru/20221230/skonchalsya-pele---osnovnye-fakty-o-futboliste-31172738.html

Скончался Пеле - основные факты о футболисте

Скончался Пеле - основные факты о футболисте

Легендарному футболисту было 82 года, он скончался от онкологии.

2022-12-30T07:59+0500

2022-12-30T07:59+0500

2022-12-30T07:59+0500

в мире

футболист

скончался

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ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Скончался Пеле, сообщила его дочь, пишет РИА Новости.Трехкратному чемпиону мира по футболу было 82. Пеле был внепланово госпитализирован в больницу в Сан-Паулу с общим отеком тела и сердечной недостаточностью 30 ноября. Позднее сообщалось, что организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь.По словам дочерей экс-футболиста, Пеле попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным коронавирусом. А в сентябре 2021 Пеле диагностировали опухоль толстой кишки.основные факты о Пеле: Полное имя - Эдсон Арантис ду Насименту.Пеле - единственный в истории футболист, трижды ставший чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970).Он входил в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру - по некоторым данным, забил 1281 гол.Пеле был лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии - он забил 77 голов в 92 матчах.На протяжении 18 лет представлял бразильский "Сантос", после этого еще 3 года выступал за американский "Нью-Йорк Космос", завершив карьеру в 1977.

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