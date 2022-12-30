https://uz.sputniknews.ru/20221230/video-novyy-god--eto-vremya-volshebstva-i-ispolneniya-jelaniy-i-konechno--vremya-dobroty-31245254.html
Видео: Новый год – это время волшебства и исполнения желаний, и конечно – время доброты!
Видео: Новый год – это время волшебства и исполнения желаний, и конечно – время доброты!
Руководство дома Милосердия организовало праздник для детей.
2022-12-30T18:31+0500
2022-12-30T18:31+0500
2023-01-04T11:32+0500
видео
дом милосердия
новый год
дети
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ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Руководство столичного дома Милосердия №22 поздравило своих воспитанников с Новым годом, подарив подарки.Каждый ребенок получил именно тот подарок, о котором писал Деду Морозу - наушники, самокат, спортивный костюм, игрушки и многое другое. Как прошёл новогодний праздник - смотрите в нашем видео.
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видео дом милосердия 22 праздник елка дед мороз подарки дети детям добрые дела сироты детдом новый год узбекистан ташкент
видео дом милосердия 22 праздник елка дед мороз подарки дети детям добрые дела сироты детдом новый год узбекистан ташкент
Видео: Новый год – это время волшебства и исполнения желаний, и конечно – время доброты!
18:31 30.12.2022 (обновлено: 11:32 04.01.2023)
В преддверии праздника руководство дома Милосердия организовало праздник для детей. Как он прошел – в нашем видео.
ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Руководство столичного дома Милосердия №22 поздравило своих воспитанников с Новым годом, подарив подарки.
Каждый ребенок получил именно тот подарок, о котором писал Деду Морозу - наушники, самокат, спортивный костюм, игрушки и многое другое.
Как прошёл новогодний праздник - смотрите в нашем видео.