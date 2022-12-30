https://uz.sputniknews.ru/20221230/video-novyy-god--eto-vremya-volshebstva-i-ispolneniya-jelaniy-i-konechno--vremya-dobroty-31245254.html

Видео: Новый год – это время волшебства и исполнения желаний, и конечно – время доброты!

Видео: Новый год – это время волшебства и исполнения желаний, и конечно – время доброты!

Руководство дома Милосердия организовало праздник для детей.

2022-12-30T18:31+0500

2022-12-30T18:31+0500

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видео

дом милосердия

новый год

дети

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ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Руководство столичного дома Милосердия №22 поздравило своих воспитанников с Новым годом, подарив подарки.Каждый ребенок получил именно тот подарок, о котором писал Деду Морозу - наушники, самокат, спортивный костюм, игрушки и многое другое. Как прошёл новогодний праздник - смотрите в нашем видео.

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