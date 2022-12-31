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История в фото: как раньше праздновали Новый год в разных странах мира
История в фото: как раньше праздновали Новый год в разных странах мира
31.12.2022, Sputnik Узбекистан
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фото
новый год
история
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фото новый год история праздника новогодние праздники традиции народов мира
фото новый год история праздника новогодние праздники традиции народов мира

История в фото: как раньше праздновали Новый год в разных странах мира

20:40 31.12.2022
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НовостиTelegram
© Sputnik / Vsevolod Tarasevich / Перейти в фотобанкНавруз - таджикский Новый год, праздник возрождения. Курган-Тюбинская область. Таджикская ССР.
Таджикский Новый год Навруз, 1987 год - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vsevolod Tarasevich
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Навруз - таджикский Новый год, праздник возрождения. Курган-Тюбинская область. Таджикская ССР.
© Foto : Public domain

В канун китайского Нового года маньчжурский бизнесмен в китайской провинции Ляонин проводит церемонию ханьцев.

Ранний республиканский период.

В канун китайского Нового года маньчжурский бизнесмен в китайской провинции Ляонин проводит церемонию ханьцев.Ранний республиканский период. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Foto : Public domain

В канун китайского Нового года маньчжурский бизнесмен в китайской провинции Ляонин проводит церемонию ханьцев.

Ранний республиканский период.

© Foto : Public domain/Marjory Collins

Дети играют на дудках в Нью-Йорке на Бликер-стрит в 1943 году.

Дети играют на дудках в Нью-Йорке на Бликер-стрит в 1943 году. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Public domain/Marjory Collins

Дети играют на дудках в Нью-Йорке на Бликер-стрит в 1943 году.

© AP Photo

Мексиканский мальчик держит индейку, которую его семья вырастила для Рождества в 1964 году.

Мексиканский мальчик держит индейку, которую его семья вырастила для Рождества в 1964 году. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo

Мексиканский мальчик держит индейку, которую его семья вырастила для Рождества в 1964 году.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкДед Мороз и Снегурочка поздравляют девочку с Новым годом на улице города.
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют девочку с Новым годом на улице города, 1985 год - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Дед Мороз и Снегурочка поздравляют девочку с Новым годом на улице города.
© Foto : Public domain

Студенты из Вьетнама проводят праздник в Варшавском университете.

Студенты из Вьетнама проводят праздник в Варшавском университете. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Public domain

Студенты из Вьетнама проводят праздник в Варшавском университете.

© AFP 2022

Люди собрались на Елисейских полях в Париже, чтобы отпраздновать Новый год в 1970 году.

Люди собрались на Елисейских полях в Париже, чтобы отпраздновать Новый год в 1970 году. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022

Люди собрались на Елисейских полях в Париже, чтобы отпраздновать Новый год в 1970 году.

© AP Photo / British Official Photo

Жители бирманских деревень демонстрируют традиционный танец на рождественской вечеринке в 1945 году.

Жители бирманских деревень демонстрируют традиционный танец на рождественской вечеринке в 1945 году. - Sputnik Узбекистан
8/10
© AP Photo / British Official Photo

Жители бирманских деревень демонстрируют традиционный танец на рождественской вечеринке в 1945 году.

© AFP 2022 / Derrick Ceyrac

Афганские дети празднуют первый день нового года в кабульском парке развлечений в 1989 году.

Афганские дети празднуют первый день нового года в кабульском парке развлечений в 1989 году. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Derrick Ceyrac

Афганские дети празднуют первый день нового года в кабульском парке развлечений в 1989 году.

© AP Photo

Румынский сельский житель, одетый в национальную одежду, исполняет деревенский танец во время праздника в 1937 году.

Румынский сельский житель, одетый в национальную одежду, исполняет деревенский танец во время праздника в 1937 году. - Sputnik Узбекистан
10/10
© AP Photo

Румынский сельский житель, одетый в национальную одежду, исполняет деревенский танец во время праздника в 1937 году.

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