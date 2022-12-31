История в фото: как раньше праздновали Новый год в разных странах мира

В канун китайского Нового года маньчжурский бизнесмен в китайской провинции Ляонин проводит церемонию ханьцев.
Ранний республиканский период.
В канун китайского Нового года маньчжурский бизнесмен в китайской провинции Ляонин проводит церемонию ханьцев.
Ранний республиканский период.
Дети играют на дудках в Нью-Йорке на Бликер-стрит в 1943 году.
Дети играют на дудках в Нью-Йорке на Бликер-стрит в 1943 году.
Мексиканский мальчик держит индейку, которую его семья вырастила для Рождества в 1964 году.
Мексиканский мальчик держит индейку, которую его семья вырастила для Рождества в 1964 году.
Студенты из Вьетнама проводят праздник в Варшавском университете.
Люди собрались на Елисейских полях в Париже, чтобы отпраздновать Новый год в 1970 году.
Люди собрались на Елисейских полях в Париже, чтобы отпраздновать Новый год в 1970 году.
Жители бирманских деревень демонстрируют традиционный танец на рождественской вечеринке в 1945 году.
Жители бирманских деревень демонстрируют традиционный танец на рождественской вечеринке в 1945 году.
Афганские дети празднуют первый день нового года в кабульском парке развлечений в 1989 году.
Афганские дети празднуют первый день нового года в кабульском парке развлечений в 1989 году.
Румынский сельский житель, одетый в национальную одежду, исполняет деревенский танец во время праздника в 1937 году.
Румынский сельский житель, одетый в национальную одежду, исполняет деревенский танец во время праздника в 1937 году.