Топ-10: Главные законы, которые приняли в 2022 году
15:58 31.12.2022 (обновлено: 16:45 31.12.2022)
© SputnikКонституция республики Узбекистан
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Какие законодательные изменения произошли в республики – выяснил корреспондент Sputnik.
Уходящий 2022 год запомнится узбекистанцам рядом важных законов, которые приняли в республике. К ним относятся новый трудовой кодекс, закон о трансплантации человеческих органов и законы об экспроприации земли.
Читайте о десяти самых важных законов в обзоре Sputnik.
1. Возмещение морального ущерба, причиненного в ходе следствия
В марте 2022 года в республике приняли закон "О внесении дополнений в Гражданский кодекс Республики Узбекистан, направленных на совершенствование порядка возмещения ущерба жертвам пыток".
Согласно дополнению, государство оплачивает моральный ущерб, нанесенный лицу правоохранительными органами в результате пыток и иных действий.
2. Кибербезопасность
В законе определили следующие понятия: киберпреступность, киберпространство, киберугроза, кибербезопасность, киберзащита и кибератака.
Согласно закону, основными принципами кибербезопасности являются:
законность;
приоритет защиты интересов личности, общества и государства в киберпространстве;
единый подход к регулированию кибербезопасности;
приоритет участия местных производителей в создании системы кибербезопасности;
Открытость Узбекистана к международному сотрудничеству в обеспечении кибербезопасности.
Единую государственную политику в области кибербезопасности определяет президент республики.
Средствами борьбы с угрозами кибербезопасности считаются:
устранение ошибок в программном и аппаратном обеспечении;
удаление вирусов, а также ограничение их распространения и источника;
изоляция информационных объектов от киберугроз;
предоставление информации об инцидентах кибератак в правоохранительные органы.
3. Закон "О рекламе"
Данный закон активно обсуждался в общественных кругах. Согласно ему, в республике запретили:
· рекламу заменителей грудного молока;
Данный закон активно обсуждался в общественных кругах. Согласно ему, в республике запретили:
· рекламу заменителей грудного молока;
· отображать цены (тарифы) в иностранной валюте;
· рекламу информационной продукции без указания возрастной категории;
· использование фраз и образов, противоречащих национальным и семейным традициям, а также общепринятым нормам нравственности и духовности;
· рекламу энергетических напитков на телевидении и радио с 7:00 до 22:00;
· рекламу табака и устройств для курения.
При этом закон разрешает использование логотипов на иностранных языках в том случае, если сама реклама звучит на государственном языке.
Общая продолжительность рекламы на телеканалах не может превышать 20% времени от часового вещания, а также не может превышать 15% времени суточного вещания.
При этом закон разрешает использование логотипов на иностранных языках в том случае, если сама реклама звучит на государственном языке.
Общая продолжительность рекламы на телеканалах не может превышать 20% времени от часового вещания, а также не может превышать 15% времени суточного вещания.
4. Закон "О трансплантации органов и тканей человека"
В соответствии с законодательством трансплантация органов и (или) тканей человека реципиентам проходит на основании медицинского заключения о необходимости данной операции.
Посмертно пожертвовать органы можно при наличии нотариально удостоверенного письменного согласия, составленного при жизни донора. Принуждение к подписанию данного документа считается незаконным.
Кроме того, гражданин Узбекистана не может быть донором для реципиента – гражданина иностранного государства. Также считается незаконным вывоз за пределы республики органов и (или) тканей человека для трансплантации.
5. Закон "О порядке изъятия земельных участков для государственных нужд в обмен на возмещение убытка"
Закон установил порядок изъятия земли, принадлежащей физическим или юридическим лицам, а также возмещения ущерба за этот земельный участок и находящиеся на нем объекты недвижимого имущества.
В документе перечислены случаи, при которых возможно изъятие земли при условии выплаты убытка.
6. Закон "О государственной гражданской службе"
Закон установил порядок прохождения службы в государственных органах, а также правовой статус госслужащих.
Согласно документу, государственному служащему нельзя заниматься бизнесом, быть учредителем, открывать счета за пределами Узбекистана, приобретать недвижимость за границей. Чиновник обязан декларировать свои доходы и имущество.
При этом служащему дается право на госзащиту, когда он сообщает о фактах коррупции и отказывается выполнять незаконные поручения и требования своего начальства.
На государственную службу принимают граждан Узбекистана, владеющих государственным языком и отвечающих необходимым квалификационным требованиям. У чиновников пятидневная рабочая неделя продолжительностью не более 40 часов, а также 27 дней ежегодного основного отпуска.
К государственным служащим применяют дисциплинарные взыскания в виде понижения в должности, штрафами и увольнением.
8. Закон "Об утверждении Трудового кодекса Республики Узбекистан".
Новый Трудовой кодекс ввел нормы, отвечающие интересам общества.
Документ обеспечивает равенство трудовых прав, свободу труда, социальное партнерство в сфере труда, гарантии обеспечения трудовых прав, исполнения трудовых обязанностей, а также запрещает принудительный труд, дискриминацию в сфере труда и обучения.
Согласно документу, государство предоставляет дополнительные гарантии занятости социально незащищенным категориям населения.
Кроме того, в законе прописаны дополнительные выходные дни для беременных, порядок удаленной работы и критерии массового увольнения.