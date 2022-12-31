https://uz.sputniknews.ru/20221231/top-10-glavnye-zakony-kotorye-prinyali-v-2022-godu--31199390.html

Топ-10: Главные законы, которые приняли в 2022 году

Топ-10: Главные законы, которые приняли в 2022 году

Какие законодательные изменения произошли в республики – выяснил корреспондент Sputnik. 31.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-31T15:58+0500

2022-12-31T15:58+0500

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общество

закон

топ-10

узбекистан

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Уходящий 2022 год запомнится узбекистанцам рядом важных законов, которые приняли в республике. К ним относятся новый трудовой кодекс, закон о трансплантации человеческих органов и законы об экспроприации земли.Читайте о десяти самых важных законов в обзоре Sputnik.1. Возмещение морального ущерба, причиненного в ходе следствияВ марте 2022 года в республике приняли закон "О внесении дополнений в Гражданский кодекс Республики Узбекистан, направленных на совершенствование порядка возмещения ущерба жертвам пыток".Согласно дополнению, государство оплачивает моральный ущерб, нанесенный лицу правоохранительными органами в результате пыток и иных действий.2. КибербезопасностьВ законе определили следующие понятия: киберпреступность, киберпространство, киберугроза, кибербезопасность, киберзащита и кибератака.Согласно закону, основными принципами кибербезопасности являются:Единую государственную политику в области кибербезопасности определяет президент республики.Средствами борьбы с угрозами кибербезопасности считаются: 3. Закон "О рекламе"Данный закон активно обсуждался в общественных кругах. Согласно ему, в республике запретили:· рекламу заменителей грудного молока;· отображать цены (тарифы) в иностранной валюте;· рекламу информационной продукции без указания возрастной категории;· использование фраз и образов, противоречащих национальным и семейным традициям, а также общепринятым нормам нравственности и духовности;· рекламу энергетических напитков на телевидении и радио с 7:00 до 22:00;· рекламу табака и устройств для курения.При этом закон разрешает использование логотипов на иностранных языках в том случае, если сама реклама звучит на государственном языке. Общая продолжительность рекламы на телеканалах не может превышать 20% времени от часового вещания, а также не может превышать 15% времени суточного вещания.4. Закон "О трансплантации органов и тканей человека"В соответствии с законодательством трансплантация органов и (или) тканей человека реципиентам проходит на основании медицинского заключения о необходимости данной операции.Посмертно пожертвовать органы можно при наличии нотариально удостоверенного письменного согласия, составленного при жизни донора. Принуждение к подписанию данного документа считается незаконным.Кроме того, гражданин Узбекистана не может быть донором для реципиента – гражданина иностранного государства. Также считается незаконным вывоз за пределы республики органов и (или) тканей человека для трансплантации.5. Закон "О порядке изъятия земельных участков для государственных нужд в обмен на возмещение убытка"Закон установил порядок изъятия земли, принадлежащей физическим или юридическим лицам, а также возмещения ущерба за этот земельный участок и находящиеся на нем объекты недвижимого имущества.В документе перечислены случаи, при которых возможно изъятие земли при условии выплаты убытка.6. Закон "О государственной гражданской службе"Закон установил порядок прохождения службы в государственных органах, а также правовой статус госслужащих.Согласно документу, государственному служащему нельзя заниматься бизнесом, быть учредителем, открывать счета за пределами Узбекистана, приобретать недвижимость за границей. Чиновник обязан декларировать свои доходы и имущество.При этом служащему дается право на госзащиту, когда он сообщает о фактах коррупции и отказывается выполнять незаконные поручения и требования своего начальства.На государственную службу принимают граждан Узбекистана, владеющих государственным языком и отвечающих необходимым квалификационным требованиям. У чиновников пятидневная рабочая неделя продолжительностью не более 40 часов, а также 27 дней ежегодного основного отпуска.К государственным служащим применяют дисциплинарные взыскания в виде понижения в должности, штрафами и увольнением.8. Закон "Об утверждении Трудового кодекса Республики Узбекистан".Новый Трудовой кодекс ввел нормы, отвечающие интересам общества.Документ обеспечивает равенство трудовых прав, свободу труда, социальное партнерство в сфере труда, гарантии обеспечения трудовых прав, исполнения трудовых обязанностей, а также запрещает принудительный труд, дискриминацию в сфере труда и обучения.Согласно документу, государство предоставляет дополнительные гарантии занятости социально незащищенным категориям населения.Кроме того, в законе прописаны дополнительные выходные дни для беременных, порядок удаленной работы и критерии массового увольнения.

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закон, топ-10, узбекистан