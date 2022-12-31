https://uz.sputniknews.ru/20221231/vsegda-na-svyazi-kak-rabotayut-mchs-i-skoraya-31-dekabrya-31142287.html

Всегда на связи: как работают МЧС и скорая 31 декабря

Всегда на связи: как работают МЧС и скорая 31 декабря

Без перерывов и выходных будут дежурить в новогодний период служба скорой помощи и МЧС. Как работают спецслужбы в канун Нового года - в нашем видео. 31.12.2022, Sputnik Узбекистан

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видео

мчс

скорая

скорая помощь

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Каждый предпочитает встречать Новый год дома, в компании своей семьи.Но есть такие профессии, представители которых находятся на дежурстве круглосуточно, несмотря на праздники - это спасатели и врачи скорой медицинской помощи.Как сотрудники этих служб работают в канун Нового года, как они встречают праздник – смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Элина Бекназарова

Элина Бекназарова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова

всегда на связи: как работают мчс и скорая 31 декабря