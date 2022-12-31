https://uz.sputniknews.ru/20221231/vsegda-na-svyazi-kak-rabotayut-mchs-i-skoraya-31-dekabrya-31142287.html
Всегда на связи: как работают МЧС и скорая 31 декабря
Всегда на связи: как работают МЧС и скорая 31 декабря
Без перерывов и выходных будут дежурить в новогодний период служба скорой помощи и МЧС. Как работают спецслужбы в канун Нового года - в нашем видео. 31.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-31T09:01+0500
2022-12-31T09:01+0500
2022-12-31T09:01+0500
видео
мчс
скорая
скорая помощь
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Каждый предпочитает встречать Новый год дома, в компании своей семьи.Но есть такие профессии, представители которых находятся на дежурстве круглосуточно, несмотря на праздники - это спасатели и врачи скорой медицинской помощи.Как сотрудники этих служб работают в канун Нового года, как они встречают праздник – смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.
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MIA „Rosiya Segodnya“
всегда на связи: как работают мчс и скорая 31 декабря
всегда на связи: как работают мчс и скорая 31 декабря
Всегда на связи: как работают МЧС и скорая 31 декабря
Без перерывов и выходных будут дежурить в новогодний период служба скорой помощи и МЧС. Как работают спецслужбы в канун Нового года - в нашем видео.
Каждый предпочитает встречать Новый год дома, в компании своей семьи.
Но есть такие профессии, представители которых находятся на дежурстве круглосуточно, несмотря на праздники - это спасатели и врачи скорой медицинской помощи.
Как сотрудники этих служб работают в канун Нового года, как они встречают праздник – смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.